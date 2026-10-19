Iván, negocio Redondo

La Seguridad Social vendió, sin el procedimiento de subasta y por un precio considerablemente inferior al de mercado, un piso de su propiedad en la calle Diego de León de Madrid, a Iván Redondo, el que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. La operación viene envuelta en brumas, al menos éticas, porque la Seguridad Social vendió a Iván Redondo por 1.120.000 euros un piso de 150 metros cuadrados, lo que supone un precio de 7.625 euros por el metro cuadrado, cuando en la misma zona se pagaba entonces por encima de los 10.800 euros.

En suma, que el que fuera asesor aulico del presidente del Gobierno dio un pelotazo inmobiliario en toda regla. Por decirlo de una manera muy clara: la operación, cabe suponer, fue legal, pero altísimamente beneficiosa para Iván Redondo, al comprar en 2025 un piso en una zona premium de Madrid por un precio muy por debajo del mercado actual.

La norma establece que la Seguridad Social, a la hora de poner en venta sus inmuebles, tiene que ofrecer a sus inquilinos una suerte de derecho de tanteo o mecanismo de adquisición preferente, antes de sacarlos a pública subasta. Lo que resulta sorprendente es que el precio ofrecido por la Seguridad Social a Iván Redondo fuera sustancialmente menor que el precio de mercado.

Para que se hagan una idea: el de Redondo salió en torno a los 7.600 euros el metro cuadrado, pero en la misma calle, en la esquina de Diego de León con Castelló, se anuncia un piso reformado de 225 metros por 2,89 millones, a 12.844 euros el metro cuadrado. Algo más abajo, en Castelló a la altura de Juan Bravo, otro de 183 metros sale por 1,795 millones, a 9.809 euros el metro. Incluso el más barato de los dos supera en casi 2.200 euros por metro cuadrado lo que pagó Redondo. Esto supone casi medio millón de euros de rebaja respecto al precio de mercado.

Será legal, se supone, pero la operación resultó un chollo: Iván Redondo disfrutó de un trato privilegiado y pudo adquirir el piso sin subasta, lo que le permitió pagar poco más de un millón por una casa valorada, a precios actuales, en torno al millón y medio de euros. En un año ha doblado su precio. Concluyendo: Iván, negocio Redondo.