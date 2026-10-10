El Gobierno se saltó la Ley de Nietos para defender su «espíritu»

El Gobierno se saltó la Ley de Nietos para defender su «espíritu»

La respuesta de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, en la que daba instrucciones a los cónsules sobre cómo aplicar la Ley de Nietos, no deja lugar a dudas: «Sí, se podrá ejercer el derecho de opción a la nacionalidad española sin necesidad de presentar documentos acreditativos de la expatriación o salida del territorio español y permanencia estable en el territorio de otro Estado». Hala, con dos narices y por la calle del medio, la hermana del ministro de Transportes trituró la norma aprobada en el Congreso que dice así: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española».

Lo más grande es que Sofía Puente justificó su decisión con el argumento de que era para garantizar el espíritu de la ley. O sea, que como la ley exigía demostrar la condición de exiliados de los españoles que abandonaron España durante la Guerra Civil y el franquismo, el Gobierno, de tapadillo, modificó la ley para respetar su espíritu cambiándolo. Hace falta tener la cara de cemento armado. En el oficio, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Puente respondía a las dudas planteadas desde los consulados en relación a la aplicación de la conocida como Ley de Nietos.

La pregunta que el consulado general de España en Montreal (Canadá) trasladó fue la siguiente: «¿Pueden ejercitar el derecho de opción a la nacionalidad española, reconocido por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 (…) sin necesidad de presentar documentos acreditativos de la expatriación o salida del territorio español y permanencia estable en el territorio de otro Estado?». Y Sofía Puente respondió como ha quedado entrecomillado. Lo que demuestra que se saltó la ley a conciencia. Y encima se sorprenden por el hecho de que el Supremo haya paralizado la inscripción en el censo de los nacionalizados.

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