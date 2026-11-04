Donde estaban Cerdán y Leire, siempre estaba Acciona

Si las investigaciones ya apuntaron a Acciona y a los presuntos pagos vinculados a Servinabar, la empresa de Santos Cerdán, ahora la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la venta de una urbanización de lujo en Marbella que la empresa comercializaba a través de Leire Díez, la fontanera del PSOE que trabajaba para la cloaca del ex secretario de Organización del PSOE. Los agentes del Instituto Armado tienen puesto el foco en Acciona y en las presuntas comisiones que podría haber cobrado la trama socialista. Cualquiera diría que a la sombra de Santos Cerdán siempre estaba Acciona, varios de cuyos ex dirigentes han sido imputados por la Audiencia Nacional y desfilado, incluso, ante el Tribunal Supremo.

Leire Díez contactó con numerosos investigados de tramas que afectaban al PSOE y al presidente del Gobierno, entre ellos Joaquín Parra, al que la fontanera socialista ofreció cinco parcelas en Marbella para que invirtiera en ellas o buscara un comprador en su defecto. Se trataba de una urbanización bautizada como Marbella Elviria y que quería construirse como un resort exclusivo de vacaciones.

Las viviendas de lujo de la Costa del Sol que ofrecía Leire Díez eran propiedad de Acciona Inmobiliaria y Acciona Real Estate. Según la nota simple emitida por el Registro de la Propiedad en posesión de este periódico, las cinco parcelas fueron adquiridas en 2005 y 2015 en favor de esta compañía que cotiza en el Ibex 35. Compañía que presuntamente pagaba mordidas y colaboraba activamente con Servinabar, por lo que su aparición en el caso de las cloacas del PSOE la vuelve a colocar en la peor de las posiciones. Y aunque sus máximos responsables ya han actuado contra los altos directivos salpicados judicialmente en las tramas de corrupción socialista, no es menos cierto que la compañía no ha logrado revertir su crisis reputacional. Es lo que tiene cobijarse a la sombra de Cerdán.