Cataluña y Ceuta en defensa de España

Este 12 de octubre en Barcelona hemos celebrado una fiesta nacional de España y de la Hispanidad que vamos a recordar siempre. Al ejemplo permanente que nos dan los catalanes organizando -luchando contra constantes impedimentos- ya desde hace quince años esta celebración que convierte por derecho propio Barcelona en capital de Hispanoamérica y de la Hispanidad, este año nos han convocado a todos en la defensa de Ceuta. Es emocionante haber podido estar en pleno Paseo de Gracia, engalanado con banderas españolas y entrelazando la bandera de Cataluña y de Ceuta, en un mar de colores que representan España.

Hemos tenido la suerte de contar con Noelia, una mujer ceutí heroica, y Barcelona ser el mejor altavoz de su discurso para toda España y toda Europa, lleno de los mensajes más importantes que podamos imaginar para saber de primerísima mano la invasión que están viviendo a diario, con todas sus consecuencias más letales contra todos los ceutíes y describiendo la más ignominiosa traición del gobierno para no resolver absolutamente nada en más de dos meses y medio de invasión, y plenamente sabedor de lo que iba a ocurrir antes del 30 de julio.

Noelia nos dio en Barcelona este 12 de octubre el más importante ánimo e impulso para defender Ceuta y para que el resto de españoles nos unamos firmemente en la defensa no solo de Ceuta y de nuestras fronteras, sino en la defensa de toda España, en la defensa de la dignidad de todos los españoles por encima de cualquier otra circunstancia, dada la extrema gravedad en la que vivimos, debiendo estar todos comprendidos en salvar España.

No pudo ser más trascendental su discurso delante de una multitud de catalanes y resto de españoles allí presentes, llamándonos a lo mejor de nosotros mismos. Buenos sabedores son de ello los catalanes, atacados a diario por sus instituciones y el gobierno y defendiendo a diario el estado de derecho y la democracia para todos los españoles.

Cataluña y Ceuta unidas este día tan importante, entrelazadas sus banderas, para abrazar los colores de España. Una gran manifestación en Barcelona pocos días después de la convocatoria de elecciones que multiplica sus beneficios para encabezar la necesaria iniciativa ante quien por enésima vez nos ha mentido gravísimamente ocultándonos la entrada en nuestras aguas de la Armada marroquí el día de la invasión y ahora también sabiendo que lo repitieron días después sin ninguna respuesta por nuestra parte y en ominosa y vil alta traición, pero además de nuevo hace pocas horas traspasar e invadir nuestras aguas, tras la visita de SS.MM. los Reyes a Ceuta y Melilla este martes y miércoles. Una situación absolutamente inasumible para la dignidad de España, donde su presidente de Gobierno se consolida como representante máximo de la más alta traición a su nación.

De nuevo, las mujeres de Ceuta, las mujeres caballas, nos convocan a todo el resto de españoles este próximo 25 de octubre en Madrid, en una gran marcha en defensa de Ceuta. Bien saben todo lo que está ocurriendo. Bien saben la dejación dolosa del gobierno para activar las necesarias medidas para resolver esta invasión y bien saben que han de salir a la calle con toda la fuerza. Todos los españoles hemos de acompañarlas y gritar con ellas por Ceuta, gritar juntos más alto que nunca, independientemente de ideologías, para acabar con el cerco y secuestro al que les están sometiendo a todos los ceutíes desde el gobierno tras la invasión, y por estar trabajando cerca del invasor y a su favor en una situación jamás vista en un gobierno de una nación. El invasor, siendo amparado y ayudado por el gobierno de la nación invadida y actuando ese gobierno a diario en contra de los ciudadanos asediados de esa nación.

Este martes y miércoles SS. MM. los Reyes han visitado y dormido en Ceuta y al día siguiente en Melilla, en un momento trascendental y absolutamente esencial de la historia de España. En un momento donde su majestad el Rey ha reafirmado lo que es España y donde España empieza desde siempre, en un momento donde ha recordado la soberanía e integridad territorial indiscutibles y no negociables que representan Ceuta y Melilla y siendo una parte irrenunciable de España, además de ser así mismo frontera europea.

Por ello, como español de a pie, gracias profundas a Noelia este lunes en Barcelona, uniendo las gargantas catalanas a las ceutíes en bien de Ceuta y de toda España, y así mismo gracias profundas por el ejemplo de dignidad de todos los ceutíes a diario en su heroica resistencia, hora a hora, en bien de todos los españoles, y por ello todos hemos de responder a la llamada del 25 de este mes, para acudir a Madrid, de las mujeres caballas, a defender Ceuta y toda España.