Por un acuerdo PP-Vox en el Senado: lo de menos es el cómo

Después de que el PSOE y Frente Amplio —lo de amplio es, en efecto, un sarcasmo— hayan pactado acudir en una lista única al Senado, es de puro sentido común que PP y Vox lleguen a un acuerdo para rentabilizar de la manera más óptima sus apoyos en la Cámara Alta. Es una cuestión meramente aritmética, de modo que ambas formaciones están obligadas a llegar a acuerdos que contrarresten el movimiento de la izquierda. El Senado no es una cámara artificiosa y sin trascendencia, como se malician algunos, sino que tiene una importancia vital, por ejemplo, en el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y del CGPJ.

En la dirección del PP, la opción preferente con la que se trabaja pasa por que Vox no se presente al Senado, sobre todo en aquellas circunscripciones ahora «sensibles» tras la irrupción de la coalición Senado de Progreso, mientras que Vox maneja un escenario donde candidatos elegidos por su partido se integren como independientes en las listas de los populares, ocupando uno de los tres puestos que concurren, es decir, aplicándose la fórmula 2+1. No es cuestión de perderse en los detalles, sino de ir al fondo del asunto. Que se pongan de acuerdo como sea, pero que sean capaces de hacerlo. Eso es lo fundamental y lo contrario sería darle ventaja al sanchismo.

Parece que, por fortuna, la derecha española ha aprendido de los errores del pasado y que tanto PP como Vox son plenamente conscientes de que en 2023 le hicieron el caldo gordo al PSOE al perderse en una absurda guerra de intereses partidistas que frustraron las esperanzas de millones de españoles. La historia no puede repetirse, por lo que es un imperativo moral que se pongan de acuerdo. En el Senado y donde haga falta. Así que ya están tardando en buscar la fórmula que anule el pacto de la izquierda en la Cámara Alta.