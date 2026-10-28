Tienes 10 puntas, una caja y 14 € de descuento: el atornillador de Bosch que querrás tener en casa

Montar muebles, colgar una estantería, apretar esa bisagra que lleva meses suelta… Todos tenemos esas pequeñas tareas pendientes en casa y todos hemos acabado con la muñeca hecha polvo por culpa del destornillador de siempre. Algo que puedes evitar si compras el Atornillador inalámbrico Bosch IXO 7. Es un clásico de las herramientas del hogar, pequeño, potente, con 10 puntas intercambiables y, además, está de oferta.

Es tan cómodo que te preguntarás por qué no lo compraste antes. Con su batería de litio de 3,6 V y su carga por micro USB, es perfecto para quienes quieren una herramienta fiable sin complicarse la vida. ¡Aprovecha!

Te gustará porque…

Es mucho más potente que los anteriores modelos de la marca, así que atornilla con más fuerza y menos esfuerzo.

Tiene una batería de litio de 2,0 Ah que da para muchos tornillos, sin efecto memoria y sin descargarse sola.

Se carga con un cable micro USB en unas 3 horas, igual que un móvil.

Incluye 10 puntas de atornillar y una caja de almacenamiento para tenerlo todo ordenado.

Atornillador inalámbrico Bosch IXO 7

Hay muchos atornilladores en el mercado, pero pocos son tan prácticos como el Atornillador inalámbrico Bosch IXO 7. Lo primero que sorprende de este es lo poco que pesa y lo bien que se agarra, gracias a su empuñadura antivibraciones. Y lo segundo, que no necesita nada especial para cargarse: basta un cable micro USB y un enchufe, o incluso una batería externa. Lo puedes cargar con el cargador de tu teléfono, por ejemplo. Luego, a nivel de funcionamiento, puede trabajar con tornillos de hasta 5 mm de diámetro (tiene punta magnetizada) y funciona muy bien sobre todo tipo de superficies. Además, ocupa tan poco que cabe en cualquier cajón y hasta tiene cabezal inclinable para esos tornillos ubicados en zonas complicadas.

Para labores de bricolaje en casa, sin duda es una de las mejores compras que puedes hacer. Te ahorras esfuerzo y complicaciones y ganas en tiempo, comodidad y buenos resultados. Una herramienta tan fiable como indispensable, y más con las 10 puntas que trae.

¿Tiene buenas reseñas?

Sí que las tiene, sobre todo por su combinación potencia-tamaño, ya que sorprende para lo pequeño que es. Aquí puedes leer varias reseñas que hemos recopilado de usuarios satisfechos:

«Buena potencia. Muy recomendable los adaptadores, facilitan mucho el trabajo. Se ponen con un click y se retiran fácilmente.»

«Funciona muy bien y es muy ligero. Muy contenta con la compra.»

«Es compacto, ergonómico y tiene la potencia justa para todas las tareas de montaje y bricolaje en casa.»

Ahora mismo, el Atornillador inalámbrico Bosch IXO 7 tiene una rebaja de más de 14 € en Brico Depot. Si llevabas tiempo pensando en hacerte con uno, este es un buen momento para dar el paso. Además, Brico Depot te lo envía gratis a domicilio y te permite financiarlo en hasta 12 meses.

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