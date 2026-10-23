Cristal de zafiro, GPS de doble frecuencia y Wear OS por menos de 92 €: así es el OnePlus Watch 2

El OnePlus Watch 2 combina Wear OS, pantalla AMOLED con cristal de zafiro y hasta 4 días de batería. Ahora te lo llevas casi 60 € más barato.

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OnePlus Watch 2
Watch 1

Estás harto de cargar tu smartwatch cada noche, y con razón. Por suerte, eso está cambiando, ya que hay modelos que no te hacen elegir entre potencia y autonomía y el OnePlus Watch 2 es uno de ellos. Funciona con Wear OS, tiene una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas protegida con cristal de zafiro y ofrece hasta 4 días de batería. ¡Y encima está rebajado!

Ahora mismo lo tienes por poco más de 91 € y, para lo que cuesta, no vas a encontrar nada igual ni por diseño, ni por prestaciones, ni por calidades. Recomendadísimo.

Te gustará porque…

  • Tiene una batería que dura hasta 4 días y, con solo 10 minutos de carga, tienes para 24 horas.
  • Su pantalla AMOLED de 1,43″ con cristal de zafiro se ve muy nítida y resiste los arañazos.
  • Trae GPS de doble frecuencia y más de 100 modos deportivos para que no te pierdas nada al entrenar.
  • Resiste el agua hasta 50 metros (5ATM) y cuenta con certificación IP68.

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Reloj OnePlus Watch 2

OnePlus Watch 2
Lo que más distingue al OnePlus Watch 2 de otros relojes, aparte de su estilo es su arquitectura de doble motor. Combina un procesador Snapdragon W5 Gen 1 con un chip BES 2700 y se apoya en 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. ¿Y en castellano? Pues que el reloj va como la seda con su sistema Wear OS 4, que las apps van de maravilla, que gasta poca batería y que se conecta genial al teléfono. De hecho, hasta puedes escuchar música directamente de él, monitorizar tu salud o pagar con el reloj. Va genial para hacer deporte y para el día a día.

Aunque hay un detalle importante, y es que solo es compatible con móviles Android y necesitas la app OHealth de Google Play para exprimirlo. Aun así, es recomendadísimo, y más por el precio que tiene. No te va a decepcionar.

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¿Qué dicen las reseñas?

Que es uno de esos relojes que vale mucho más de lo que cuesta. Los usuarios que han comprado el OnePlus Watch 2 están encantados con éo por su autonomía, su fluidez y su conectividad. Aquí puedes leer algunas reseñas que hemos recopilado:

  • «El reloj es muy bueno y fácil de configurar. Después de recibirlo, lo cargué al 100%, y después de 2 días todavía tengo un 54%.»
  • «Es el mejor Wear Os que tengo. Super contento con la duración de la batería de 3 días, eso si sin darle mucha caña y si le das, también.»
  • «Es hermoso y elegante, delgado, y la batería dura fácilmente de 2 a 3 días incluso con el SpO2 activado. El GPS es bastante preciso, incluso cuando solo estoy caminando.»

Rebajado 50 €, con entrega desde España en un plazo máximo de 5 días sin gastos de envío y con opción de devolución gratis durante 30 días. Aprovecha ahora, porque este precio es realmente bueno.

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