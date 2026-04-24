WindEurope ha celebrado su congreso anual en Madrid del 21 al 23 de abril con un mensaje nítido: la electrificación de la economía es la única respuesta sostenible a la dependencia europea de los combustibles fósiles.

La asociación que agrupa a la industria eólica del continente reunió en la capital española a miles de profesionales, responsables políticos y representantes industriales para debatir el rumbo energético de Europa.

La cita madrileña ha puesto sobre la mesa la urgencia de actuar. Los recientes conflictos geopolíticos han vuelto a evidenciar la fragilidad de un modelo energético sustentado en importaciones de gas y petróleo.

Frente a esa vulnerabilidad, la energía eólica se posiciona como el instrumento más eficaz para reducir esa dependencia, estabilizar los precios de la electricidad y mantener el valor industrial dentro de las fronteras europeas.

La electrificación como estrategia

WindEurope ha identificado la electrificación como prioridad estratégica para España y para el conjunto del continente. No se trata sólo de una cuestión ambiental: electrificar la economía equivale a ganar competitividad, autonomía y resiliencia frente a las oscilaciones del mercado de los combustibles fósiles. El objetivo es claro: desenchufarse de los productos energéticos que hoy constituyen la mayor fuente de inestabilidad económica mundial.

Para lograrlo, la organización propone una trayectoria articulada en tres elementos. Primero, aumentar el suministro de electricidad de origen renovable. Segundo, conectar esa oferta con una demanda real y creciente. Tercero, empoderar a los consumidores facilitando y abaratando el cambio hacia aplicaciones electrificadas en todos los sectores, desde la industria pesada hasta el transporte y la climatización de edificios.

AccelerateEU, la respuesta de Bruselas

En paralelo al congreso, la Comisión Europea presentó «AccelerateEU», su respuesta institucional a la crisis energética actual. El paquete establece que cualquier medida de alivio de los precios de la electricidad debe ir acompañada de una transición más rápida hacia fuentes renovables de producción propia y de una economía más electrificada. El objetivo de fondo es que la electricidad producida en Europa se convierta en la opción más barata para hogares e industrias.

Entre las medidas prioritarias de AccelerateEU destaca específicamente el papel de la repotenciación de los parques eólicos existentes como vía para aumentar el suministro renovable sin necesidad de ocupar nuevos espacios. Esta medida conecta directamente con la agenda de WindEurope, que lleva años reclamando que la modernización de instalaciones ya en funcionamiento reciba el mismo tratamiento administrativo que los nuevos proyectos.

Trabas administrativas

La asociación del sector eólico y sus miembros españoles coinciden en señalar un obstáculo recurrente: la lentitud de los procesos administrativos para autorizar nuevos proyectos eólicos. «La seguridad energética se ha convertido en una prioridad estratégica para Europa. Y en esa ecuación, la energía eólica juega un papel esencial», subrayó Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Márquez fue explícito al señalar que no se están alcanzando los ritmos necesarios para cumplir los objetivos europeos. «Los procesos administrativos deben ser más ágiles, más predecibles y mejor coordinados. No se trata de reducir garantías, sino de mejorar la eficiencia del sistema», destacó. El sector reclama coherencia regulatoria y la aplicación del principio de Interés Público Superior a los proyectos eólicos, figura jurídica que permitiría agilizar su tramitación de forma significativa.

Un frente común

El congreso madrileño ha dejado patente que existe consenso a ambos lados: tanto las instituciones europeas como el Gobierno español comparten el diagnóstico y los objetivos. La electrificación y la aceleración del despliegue renovable son las palancas para reducir la dependencia energética, estabilizar los precios y reforzar la competitividad industrial del continente.

Lo que está en juego no es menor. Europa importa una parte sustancial de los combustibles fósiles que consume, lo que la expone a tensiones geopolíticas y a mercados volátiles. La energía eólica, al producirse en suelo europeo con tecnología europea, representa una alternativa que la propia WindEurope describe como «creación de valor industrial en Europa.» Cada megavatio instalado es un paso hacia una economía menos dependiente y más competitiva.

Próximos pasos

Los compromisos adquiridos en Madrid deberán traducirse en reformas concretas. El sector espera que AccelerateEU se materialice en cambios legislativos que simplifiquen la tramitación de nuevos parques eólicos y faciliten la repotenciación de los existentes.

WindEurope seguirá ejerciendo su papel de interlocutor ante las instituciones europeas para garantizar que la energía eólica ocupe el lugar central que le corresponde en la transición energética del continente.