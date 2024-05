La archiconocida Taylor Swift celebra dos conciertos históricos en Madrid, en el nuevo Bernabéu, eventos a los que acudirán miles de espectadores, con un despliegue logístico que, sin duda, deja su huella de carbono en la capital como artista más contaminante del planeta.

La artista, intocable para los swifties, los fans de Taylor, ha sido el foco de muchas polémicas acerca del uso de los aviones privados que utiliza para desplazarse para sus conciertos y otros menesteres menos justificables, tal y como se puede ver en las redes sociales y en multitud de noticias.

La última ha sido la que se ha viralizado en las redes sociales por el gran número de camiones que ha movilizado artista y que no han pasado desapercibidos para miles de madrileños.

Los 69 camiones de Taylor Swift llegaron a Madrid y provocaron atascos en las proximidades del estadio del Real Madrid, vehículos en los que se traslada el escenario, los equipos de luces, sonido y todo lo necesario para las dos veladas de la cantante norteamericana.

Y este convoy ha hecho que llegaran mensajes en X, la red social antes llamada Twitter, como «Tú no puedes entrar en Madrid con el coche que compraste hace 5 años, pero Taylor Swift, cantante y activista del Cambio Climático, puede colapsar las inmediaciones del Santiago Bernabéu con sus 69 camiones, tras llegar en jet privado».

Y este hecho se ha difundido por la red como la pólvora poniendo en el foco la huella de contaminación que provoca su paso por las ciudades del mundo y, cómo no, los polémicos viajes en los jets privados que utiliza la artista con motivo de su gira The Eras Tour.

Unos mensajes que han reforzado la polémica imagen de cómo Taylor Swift ha pasado de ser una activista climática a la artista que más contamina en el planeta.

Pero, ¿por qué arremeten contra Taylor Swift por la huella de carbono que deja en su actividad artística? La polémica saltó a raíz del seguimiento a Twitter, en la que se veía desde una cuenta concreta las idas y venidas de sus aviones, reflejando la distancia, el combustible consumido y su coste y las toneladas de emisiones de CO₂.

La cuenta, dedicada exclusivamente a los viajes de los jets privados de Taylor, refleja los numerosos vuelos. Estos datos contrastan con los mensajes en sus entrevistas y discursos, en los que declaraba un firme compromiso por la sostenibilidad ambiental y por la lucha contra el cambio climático.

Por este motivo, la cantante estadounidense inició acciones legales contra Jack Sweeney, el estudiante de la Universidad de Florida Central que popularizó en las redes sociales los vuelos de la cantante al divulgar información detallada sobre los viajes que la artista realizaba en su jet privado.

Jack surgió como una figura pública destacada como el estar entre los 30 jóvenes más influyentes de Estados Unidos, un reconocimiento que molestó por la publicidad de los vuelos de Taylor Swift al revelar los costes y el impacto ambiental de cada vuelo contaminante, muy frecuentes de la cantante por Estados Unidos y el resto del planeta.

Sin embargo, todas estas emisiones contrastan con las declaraciones a favor de luchar contra el cambio climático, uno de los ejes de las críticas contra Taylor. En 2020, en una entrevista concedida a la revista Variety, para Taylor el cambio climático era una de las «situaciones horribles» a las que se enfrentan los jóvenes, entre otros problemas como la guerra y los préstamos estudiantiles.

«Los jóvenes son las personas que sienten los peores efectos de la violencia armada y de los préstamos estudiantiles y de tratar de descubrir cómo empezar sus vidas y cómo pagar sus facturas y el cambio climático, unas situaciones horribles a las que nos enfrentamos en este momento», declaró a Variety.

A timelapse of everywhere Taylor Swift’s two private jets flew in 2023🛩️

📹 @SwiftJetNextDay @Jxck_Sweeney pic.twitter.com/ETLm8HvFnU

— Aviation (@webflite) May 13, 2024