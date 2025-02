La patronal UNO, que agrupa al sector de la logística y el transporte, ha solicitado al Gobierno de España que rechace la imposición de la compra obligatoria de vehículos eléctricos de batería (BEV) que propone la Comisión Europea.

Esta propuesta forma parte de la estrategia de electrificación del transporte por carretera, «podría generar graves consecuencias para las empresas del sector, especialmente las pymes, al aumentar los costes operativos y dificultar la renovación de flotas», según el presidente de UNO, Francisco Aranda.

Aranda ha advertido de que «esta obligatoriedad podría poner en riesgo la competitividad del sector, y frenar la transición hacia un modelo de transporte más sostenible».

Rechazo a más impuestos

Además, ha rechazado firmemente la intención de la Comisión de imponer impuestos a las empresas que no puedan asumir esta medida explicando que «no sólo nos obligan a comprar vehículos que no podemos costear ni utilizar en todas las operativas, sino que pretenden penalizar con cargas fiscales a quienes no cumplan con un mandato que, en muchos casos, es inasumible».

«Actualmente, no disponemos de camiones eléctricos que puedan ser utilizados en todas las operativas, ni de incentivos económicos adecuados, ni de una infraestructura de recarga suficientemente desarrollada», ha denunciado Aranda.

Descarbonización de flotas

En este sentido, Aranda ha insistido en que abordar «la descarbonización de las flotas exclusivamente a través de la electrificación, sin contemplar alternativas que podrían ser igualmente eficaces, es un gran error estratégico».

Desde UNO apuntan que desde el sector se apuesta por una transición energética, con una visión más amplia, que «respete el principio de neutralidad tecnológica e incluya todas las opciones posibles para ser más justa con las empresas y la sociedad, y no sólo para ricos».

Combustibles Neutros en CO₂

Entre las alternativas apuntan su apuesta por la introducción de los Combustibles Neutros en CO₂ (CNF), «un recurso muy interesante para promover una descarbonización más razonable del transporte pesado; para afrontar los retrasos en la implementación de vehículos eléctricos». Esta solución, según UNO, resolvería «la falta de infraestructuras necesarias», recordando que «estamos a la cola de Europa en puntos de recarga».

La entidad solicita al Gobierno de España que apoye esta opción de CNF y otras alternativas para avanzar hacia la Green Logistic, «al tiempo que se respeta la realidad empresarial y el potente empleo del sector del automóvil en España», ha añadido.

Flexibilidad y equilibrio

«La transición hacia un transporte más sostenible debe llevarse a cabo de manera flexible y equilibrada, sin imponer cargas excesivas a las empresas por mandato y fomentando la cooperación entre el sector público y privado», apunta el máximo representante de UNO.

Aranda ha recordado que las compañías del sector de la logística y el transporte están «absolutamente comprometidas con la sostenibilidad racional y la movilidad inteligente», pero son necesarios «calendarios realistas y alcanzables, no los que se establecen desde un despacho de Bruselas».

Objetivos inasumibles

Aranda ha concluido que «en muchos casos, los objetivos estipulados son inasumibles y requieren de una inversión económica y una gestión de recursos inabarcable para pymes y autónomos. Además, la sostenibilidad medioambiental hoy en día es carísima y hay que pagarla, por lo que es necesario que se nos escuche para avanzar hacia este nuevo modelo logístico sin que afecte gravemente a la rentabilidad de las empresas».

UNO es la organización empresarial que representa a los operadores de logística y transporte en España, «un sector que representa el 6% del PIB», según destaca la entidad.

Reseñan que la logística en España gestiona actualmente más de 500 millones de envíos anuales, lo que supone cinco millones de toneladas al año y da empleo a más de 950.000 trabajadores, agrupando a las empresas que diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro.