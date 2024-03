La reforestación corporativa ha llegado al bosque de Caminomorisco, en Cáceres gracias al programa Motor Verde de Fundación Repsol y la implicación de la mano de NTT DATA.

La consultora tecnológica responde así a su estrategia corporativa de sostenibilidad plantando 1.700 árboles con el objetivo de reintroducir especies autóctonas de la zona y fomentar el impacto positivo del entorno, mediante recuperación de la biodiversidad.

Con esta acción de plantación, se espera mitigar más de 440 toneladas de CO² y reducir la huella de carbono gracias a una reforestación se ha llevado a cabo siguiendo los estándares de la Oficina Española de Cambio Climático, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

1.300 árboles por hectárea

En este caso se ha plantado la variedad Pinus pinaster subsp. Atlántica, adecuada al medio de la zona y adaptada a zonas de elevada pendiente. La densidad es de más de 1.300 árboles por hectárea.

El proyecto Motor Verde de Fundación Repsol y Grupo Sylvestris, es el mayor programa de reforestación a gran escala en España para compensación de emisiones de CO² en España y Portugal.

El fin del proyecto Motor Verde es «generar un impacto positivo en el medioambiente, la sociedad y la economía. Esta iniciativa impulsa la creación de empleo local e inclusivo, así como la formación en los entornos donde se realizan las reforestaciones», informan ambas compañías.

«Desde NTT DATA apostamos por la generación de alianzas que nos ayuden a reducir el impacto medioambiental en el entorno. De aquí nuestra colaboración con Fundación Repsol y su programa Motor Verde con el que impulsamos a otros en su camino para la transición ecológica», afirma María Jesús Villa – Sustainability & ESG director en NTT Data.

Transformación del entorno natural

NTT Data destaca que una de sus máximas es «desarrollar y poner en práctica soluciones con impacto positivo en el medioambiente», y añade que, como compañía tecnológica, «trabaja no sólo por acompañar a sus clientes en la transición ecológica, a los que ayuda en el cálculo y reporte de la huella de carbono».

Además, realiza estudios de vulnerabilidad y riesgo, analiza los impactos sobre la biodiversidad y especies, e identifica, mapea y calcula el valor del capital natural de la compañía, entre otros.

Construcción sostenible

Internamente, lleva a cabo iniciativas en su propia organización, lo que le valió el reconocimiento a la oficina más sostenible de Europa, por parte de LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), el estándar en construcción sostenible con mayor prestigio en todo el mundo, desarrollado por el US Green Building Council (USGBC).

En concreto, este premio lo recibió la sede de Barcelona al lograr ahorrar un 37,7% de energía, un 46% de agua y reciclar el 82% de los residuos de construcción.

Por otro lado, se empleó en la construcción de la sede materiales sostenibles, priorizando la instalación de aquellos que tienen alto contenido reciclado, declaraciones ambientales de producto y bajas emisiones de COVs, entre otros.