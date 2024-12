Los titulares por el tráfico de animales y la falsificación de pedigrí son muy comunes en la actualidad, un negocio muy lucrativo que va de la mano de la moda por adquirir ciertas razas de perros.

De este modo podemos encontrar noticias como la detención de tres traficantes por falsificar certificados de pedigrí de 50 caniches toy vendidos a 20 personas a 4.000 euros cada ejemplar.

Es uno de los ejemplos que ilustran cómo la piratería canina se ha convertido en una lacra según la Real Sociedad Canina de España (RSCE) que advierte del peligro de estas modas y se anima a los dueños adquirir perros, siempre de criadores responsables que emitan certificados de pedigrí para proteger el bienestar animal.

Reforzar el control

Por este motivo, la RSCE pide a toda la ciudadanía, especialmente a los dueños de los más de nueve millones de perros que hay en España, reforzar el control del pedigrí canino cuando adquieran un perro de raza.

Una petición que ataca, directamente, a la lacra del tráfico ilegal de perros. Esta petición se contextualiza tras la desarticulación, el pasado viernes, de una red criminal dedicada a falsificar certificados de pedigrí, para vender caniches toy, supuestamente procedentes de China.

Un problema estructural, la piratería canina, que amenaza directamente el bienestar y la salud animal en un negocio al alza: cada vez más ciudadanos en España y en Europa conviven con un perro, cuya venta mueve en la UE más de 1.300 millones al año, lo que lo convierte en un negocio atractivo para los delincuentes.

Certificados falsos

Las pesquisas en esta ocasión se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta por la RSCE. En ella informaban de la detección de numerosos certificados falsos de pedigrí de perros de la raza caniche toy procedentes de China.

Tras el análisis de la documentación aportada por la RSCE, los agentes acreditaron la existencia de al menos 20 víctimas que habían adquirido perros, con su correspondiente certificado de pedigrí, llegando a pagar cantidades que rondan los 4.000 euros por cada uno de ellos.

Criadores responsables

Desde la Real Sociedad Canina, que pondrá en marcha, en breve, una campaña para concienciar de esta lacra y de la importancia de contar con un pedigrí oficial, se pide adquirir perros siempre procedentes de criadores responsables.

Esta figura ha sido reforzada con la Ley de Protección Animal que garantiza la salud y cuidado del perro, además de la conservación y mejora de las razas caninas.

Para la organización canina, sólo un pedigrí auténtico garantiza la trazabilidad, la salud y calidad de la raza. Por contra, un pedigrí falso no sólo significa que la genealogía no corresponde con la real del perro, sino que no podemos saber información importante acerca de su salud y otras características esenciales.

Garantía de calidad genética

Por eso, desde la asociación, se recomienda enérgicamente que se solicite al criador un pedigrí con absoluta garantía de legalidad. Un certificado como los emitidos por la Real Sociedad Canina de España que garantice la filiación parental a través de pruebas de ADN para conocer, entre otras cosas, quiénes son los padres del cachorro.

Según el presidente de la RSCE, José Miguel Doval, «un pedigrí auténtico representa una garantía sobre la calidad genética del animal. La trazabilidad del perro de un criador responsable garantiza al propietario la salud y bienestar de su mascota al provenir de un linaje controlado respaldado por el conocimiento de sus antepasados».

Desde la asociación canina se advierte que fenómenos como las redes sociales e influencers mueven a muchas personas a guiarse por las modas y a fiarse de supuestos criadores de perros que, en realidad, sólo persiguen el beneficio económico sin importarles la salud del animal o preservar las razas caninas en aras de mantener su funcionalidad y salud. Todo esto lleva a falsos profesionales a ofertar cachorros desviados del estándar de raza.

Cómo obtener un pedigrí

El pedigrí de un perro muestra su genealogía, que determina las características heredadas por pertenecer a esa raza. Si una persona adopta un perro documentado, tendrá registro detallado de la pureza de su raza.

El documento incluye genealogía y número de registro del animal, fecha de nacimiento, nombre del ejemplar, raza, variedad, sexo, color, títulos de campeonato, número de microchip, criador, y firmas de la Real Sociedad Canina. En este documento se acredita si el perro es de raza pura.

Los criadores profesionales tienen esos registros de sus animales, por lo que es una compra segura para quienes quieren animales puros. Un perro con documentación de su pedigrí es un perro de raza pura.