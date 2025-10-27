Iberdrola, a través de su filial británica ScottishPower Renewables, ha completado con éxito la instalación de la estación convertidora marina de corriente continua de alta tensión (HVDC) de la eólica East Anglia Three, situado a unos 69 kilómetros de la costa de Suffolk, en aguas británicas del mar del Norte.

El proyecto de esta eólica, que supondrá una inversión de 5.000 millones de euros, es el primero de los parques eólicos marinos del Grupo Iberdrola que incorpora tecnología HVDC, la forma más eficiente de transportar electricidad a largas distancias.

Esta subestación es una pieza clave en el desarrollo de East Anglia THREE, el mayor parque eólico marino de Iberdrola en el mundo y uno de los más grandes a nivel global.

Una estructura imponente

Su función será transformar la electricidad generada por las 95 turbinas del parque, pasando de corriente alterna de alta tensión a corriente continua. Con una capacidad de 1,400 MW, cuando entre en operación a finales de 2026, el parque será capaz de generar energía limpia suficiente para abastecer a más de 2,4 millones de personas en el Reino Unido.

La estructura instalada es imponente: 10.700 toneladas de peso y unas dimensiones de 70 metros de largo, 34 de ancho y 48 de alto. Se trata del mayor módulo construido hasta la fecha en todo el Grupo Iberdrola.

Para hacerse una idea de su tamaño, la estación convertidora marina tiene una altura similar a un edificio de 16 plantas y su peso es un 50% superior al de la Torre Eiffel.

Reto técnico

La operación de instalación ha sido todo un reto técnico, ejecutado con éxito gracias al buque grúa más grande del mundo, el SSCV Sleipnir de Heerema Marine Contractors, que ya había colocado las cimentaciones marinas del proyecto el pasado verano.

La fabricación del módulo se completó en Mangalia (Rumanía) a mediados de 2024 y, tras recorrer más de 3.800 millas náuticas, llegó al astillero de Aker Solutions en Stord (Noruega) para su ensamblaje final.

Para iberdrola, «la instalación de esta estación convertidora marina marca un hito en el avance del proyecto y refleja el esfuerzo conjunto de los equipos y proveedores para llevar a cabo una obra de ingeniería de gran complejidad».