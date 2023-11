Novillo (CAM): «El cambio hacia la sostenibilidad es posible, pero debe ser realista y no dogmático»

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ha dado la enhorabuena a OKDIARIO por este nuevo proyecto destinado a la sostenibilidad porque «además tiene muchísimas aristas». «Tengo una visión positiva y quiero trasladarles una esperanza», ha dicho en su intervención en el acto de presentación de OKGREEN en el Real Jardín Botánico de Madrid.

Y es que, ha explicado, «al fin y al cabo, estamos discutiendo sobre estos temas porque hemos tenido un gran éxito como especie». Pero también, pensemos, «somos 8.000 millones en el planeta y estamos generando un impacto sobre un planeta que, evidentemente, es finito».

Eso sí, ha asegurado Novillo, «confío en que el hombre y su sabiduría, junto a la ciencia, no lleve hacia una revolución verde» porque «nos hace falta y, por eso, está ahora mismo en plena ebullición. Y de ahí que también haya contradicciones».

Ha relatado en su intervención, tras llegar del pleno de la Asamblea de Madrid, que «hoy decía un diputado del PSOE que necesitamos sí o sí una ley de cambio climático en la Comunidad de Madrid. Y claro, yo pienso: ¿Por qué ese empeño en la regulación? ¿Por qué queremos regular tanto? Fíjense que para hacer el paso del carbón al petróleo hemos necesitado 100 años, y aún estamos quemando carbón».

Por eso, ha destacado Novillo, que «vamos a confiar en la ciencia y en las empresas que, además, están haciendo un gran trabajo y, sobre todo, vamos a llegar a los ciudadanos con ese mensaje de que el cambio es posible». Eso sí, ha defendido el consejero madrileño, «que tiene que ser un cambio realista, no dogmático» porque, ha expuesto, «lo que no podemos permitirnos es producir un cambio y arruinar a los ciudadanos y las empresas».

De hecho, ha explicado al diputado del PSOE que «nos quieren tachar siempre de negacionistas y yo creo que el negacionista es el que va en contra de la ciencia y, por desgracia, hay ejemplos de sobra que aquí se han dicho».

Ha señalado la regulación alrededor del cierre de las centrales nucleares. «Nos vamos a quedar sin el 20% de la producción energética» y ha dudado de que vayamos a ser capaces en 2035, «de haber sustituido lo que producen las centrales nucleares, que son seguras y que, además, han ido avanzando y son cada día más eficientes». Por eso, ha propuesto Novillo que «quizá debemos quitar ese freno y abrir la discusión».

En este sentido, ha comentado que «es importante que haya medios como OKGREEN» que nos «permitan hablar de esta realidad. A mí me hace ilusión que se hable aquí del campo, soy ingeniero agrónomo, me hice bombero, lo dejé y ahora lo he recuperado con la Consejería».

Ha terminado explicando que «no podemos aplicar las políticas que se pueden llevar a cabo en los grandes parques nacionales de Estados Unidos o de Canadá, ya que la presencia del hombre es fundamental para mantener los ecosistemas y nosotros, en la Comunidad de Madrid, estamos empeñados en eso en que ese mosaico agrícola y forestal estén equilibrados».

Y ha contado momentos personales en su etapa de bombero. «He vivido los peores incendios que se recuerdan en Madrid y les puedo decir que si no es porque ahí están nuestros ganaderos haciendo la ganadería extensiva o las dehesas mantenidas por nuestras ganaderías de toro bravo, por ejemplo, o nuestras zonas agrícolas, de olivos o de viñedos, todo hubiera sido pasto de las llamas», ha señalado.

«Necesitamos, sin duda, que no se abandone el campo y, a veces, evidentemente, se hacen políticas que sumergen a nuestros ganaderos y agricultores en el desánimo. En el campo todo son trabas y, por eso, tenemos que intentar que desde las administraciones seamos acelerador y no freno y que, sobre todo, escuchemos a las sociedades científicas, que son las que nos están marcando el camino».

Y ha terminado: «Creo que hay esperanza y lo que hace falta es, evidentemente, mucha información con medios como OKGREEN».