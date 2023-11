Milagros Marcos (PP): «No hay ganadero o agricultor que quiera perjudicar la tierra de la que vive»

Milagros Marcos, diputada del PP y portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, ha agradecido que OKGREEN «haya tenido en cuenta al mundo agrario porque lo es». Y es que, según ha denunciado en el acto de presentación de OKGREEN celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid, «ha habido mucha gente, quizá demasiada, que se ha dedicado mucho tiempo a enfrentar el medio ambiente con la agricultura y el sector agroalimentario, y no hay nadie más interesado en conservar su medio de vida que el que vive de él, como los agricultores y los ganaderos».

Ha dicho Marcos, además, que «no hay ningún agricultor ni ningún ganadero que esté interesado en agotar su tierra o en que sus vacas no tengan carne o leche de buena calidad. Desde luego, no tienen como objetivo contaminar, no tienen como objetivo perjudicar el medio ambiente y esto no lo sabe todo el mundo».

Ha defendido también el impacto socioeconómico que tiene el sector primario en nuestro PIB y en nuestra economía, así como la importancia que tiene en la conservación del medio ambiente. «Por todo ello, es muy de agradecer que un medio generalista y de gran difusión como es OKDIARIO aborde el tema, lo haga en el marco de la sostenibilidad y, además, lo haga en un momento en que el campo vive tiempos muy convulsos», ha detallado Marcos.

Ha expuesto que, precisamente, el campo «en este momento, tiene un problema muy serio y es importante poner en valor lo que nos aporta. Todos los sectores pueden tener problemas, pero es que este es del que comemos, tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día y depender de otros países para comer no es lo mejor que nos puede pasar y ya sabemos lo que ha pasado con la dependencia energética, por poner un ejemplo».

Por tanto, ha defendido Marcos, «aunque sólo fuera por egoísmo deberíamos cuidar el sistema alimentario y ayudarle a seguir avanzando y ser cada vez más sostenible, porque alimentación y medio ambiente no son incompatibles, sino todo lo contrario. Pero sí hay que tener claras las prioridades y poner las alarmas cuando tienen que saltar».

De hecho, ha explicado que esto no es nada nuevo, cree que el Acuerdo de París, que «es el padre de todos los acuerdos de sobre cambio climático, el primero que surgió y del que nace el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la Granja a la Mesa o la de Biodiversidad. Y todas estas normas ya proponían una lucha por el medio ambiente, reducir las emisiones, pero siempre sin menoscabar la producción de alimentos».

Y en este momento, en esta línea, es cuando Marcos ha puesto el botón de alerta de la antes hablaba. «Hay que ir avanzando, pero de forma paralela a la sostenibilidad y sin perder esa capacidad productiva que necesitamos para no ser dependientes» porque, además, «estamos hablando de un sector absolutamente estratégico para la economía y también para la economía verde, como la bioeconomía o la economía circular para mejorar la vida de la tierra».

Y ha dado algunas cifras en su intervención: «Genera tres millones de puestos de trabajo, es tan estratégico que nos aporta el 12% del PIB de la economía. Es el primer sector de la industria». Y ha añadido: «Me gustaría poner en valor que es de los pocos sectores que no se puede deslocalizarse porque los viñedos están donde están los cereales y los campos están donde están y dan vida al 84% del territorio español, que es mundo rural».

Ha señalado Marcos, desde el PP, que «es verdad que el campo está viviendo tiempos convulsos, derivados de una política nacional absolutamente ideologizada y carente del más mínimo rigor científico y técnico que ha llevado, entre otras cosas, a un recorte de 5.000 millones de euros en la Política Agraria Común, a que bajen más de 2.000 millones la renta agraria deflactada en cinco años, por ejemplo».

Y esto lo ha tildado de «muy grave» porque ha paralizado las infraestructuras hidráulicas y de regadío, «en plena sequía». Y ha puesto de ejemplo el uso que hacen otros países de los Fondos Europeos para avanzar en sostenibilidad y montar regadíos modernos que ahorran hasta un 40% de agua para tener balsas y acumular el agua cuando cae y tenerlo cuando se necesita.

Balanza comercial

«No sería grave si no estuviera incidiendo en la balanza comercial», ya que comenta Marcos que «en este momento las importaciones han crecido tres veces más que las exportaciones. Por lo tanto, vamos a terminar importando productos de otros países, como decía mi compañera, bastante menos sostenibles, y la atmósfera, hasta donde todos sabemos, no entiende de límites».

Por tanto, ha terminado, cree Marcos que hay que avanzar en sostenibilidad, «pero con sentido común en la medida en que el tiempo, los avances tecnológicos, el presupuesto y el desarrollo lo vayan permitiendo y sin perder esa necesaria competitividad, como decíamos».

Además, cree, y así lo ha expuesto, que «es muy importante que nazca este medio porque hay muchas cosas que no se saben y que hay que trasladar con rigor y con contundencia, no de forma interesada ni con medias verdades como estamos escuchando hasta ahora».

Y ha puesto de ejemplo las macrogranjas y la contaminación. «Habrán oído que las vacas contaminan, beben agua y que producen carne de mala calidad. Bueno, pues realmente lo que hacen es quitar la maleza y prevenir incendios».

Y ha comentado: «No vamos a negar la evidencia, pero el cálculo es muy sencillito. Un incendio de mil hectáreas de bosque en un solo día genera más emisiones a la atmósfera que una explotación de 3.000 vacas en un año. Este es el dato. Si conseguimos limpiar de forma natural los bosques, haremos una prevención importante».

Ha defendido al mundo rural porque cree que no puede criminalizarle. «Quiero agradecer que se traslade esa imagen en positivo del mundo rural y esa capacidad que tiene el sector agrario de adaptarse, de ser sostenible y de ser moderno. Una imagen diferente a la que tiene en este momento, avanzando hacia una producción más sana y, desde luego, garantizando la calidad y que se reconozca como el sector moderno que es, que apoya a la sostenibilidad con sentido común», ha terminado Marcos.