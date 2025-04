A raíz de la alerta lanzada por un buen número de ingenieros de la demolición de presas, embalses y azudes en España, con casos tan llamativos como La Retorna o Los Toranes, donde hay muchas circunstancias que indican para los expertos que deberían conservarse llevando la contraria a la política del agua al Ministerio para la Transición Ecológica.

Ente ellas están en que las empresas que las explotan quieren seguir haciéndolo a la vez que siguen proporcionando un servicio eléctrico renovable. La parte social también es la que interesa, el tejido poblacional que vive alrededor no tiene conocimiento de estos derribos con la suficiente antelación como para alegar en contra de una forma adecuada.

Además, para los ingenieros también cuenta la parte ambiental, ya que estas estructuras ya forman parte del territorio, ya han encajado en el paisaje y en la biodiversidad después de décadas asentadas en estos espacios naturales.

Preocupación por el derribo de presas

Hablamos con José Trigueros, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tras escuchar también hace unas semanas la autorizada opinión sobre este asunto de otro experto, José María González Moya, director general de APPA Renovables.

Trigueros tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la gestión del agua, llegando a ser director general de Costas entre otros cargos, mostrándose muy preocupado por las situaciones que se están dando con las minicentrales como La Retorna o Los Toranes, incomprensibles para el colectivo que representa.

Sin pelos en la lengua, nos habla de que España tiene suficientes recursos para afrontar los períodos de sequía, pero que sólo nos acordamos de que habría que hacer un esfuerzo cuando hay problemas con este bien líquido.

Solucionar los problemas del agua

«Ahora que hay abundancia de agua, es cuando hay que preocuparse de cómo gestionarla, no cuando hay carencia», explica, poniendo el ejemplo del trasvase del Ebro, una infraestructura necesaria y que debería haberse hecho para solucionar los problemas del agua, afirma.

Hablamos en esta entrevista para OKGREEN de la política hidráulica del actual, de política, de gestión de territorio tras la DANA y, cómo no, de los derribos de las presas y embalses que están por llegar.

OKGREEN: ¿Cómo están viviendo los ingenieros las decisiones de eliminar minicentrales hidráulicas como Los Toranes o La Retorna?

JOSÉ TRIGUEROS: Pues yo creo que se ha hecho o se está haciendo sin demasiada profundidad en la toma de decisiones. Porque no había ninguna voz que dijera, ojo, que esto es importante desde el punto de vista de la conservación patrimonial.

Creo que éste es el punto fundamental que nosotros hemos puesto en La Retorna y en Los Toranes. Nos hemos personado en varias más en el Duero, en varios sitios, porque sí creemos que habría que eliminar obstáculos transversales, pero no todos.

Y además hay otro tema importante. Han importado castores que no se sabe cómo han llegado porque estaban en el Ebro y ahora han llegado al Tajo. En España hemos descubierto una especie de castor que viaja. O sea que son castores que viajan, nos hemos encontrado al castor viajero.

¿Por qué digo esto? Porque los castores hacen azudes. Es una contradicción. A ver si vamos a estar tirando los azudes que se han hecho para desviar, para regar un campo y vemos a los castores, que también son los depredadores de la biodiversidad asociada también hacerlos. ¿A esos los aplaudimos? A mí me gustaría que muchas de estas asociaciones investigaran y persiguieran a los que están introduciendo esa especie invasora, que no es autóctona.

Veremos hasta dónde llega esto, a ver si vamos a tener una plaga con el tema de los castores, que en las películas de Walt Disney quedan muy bonitos, pero hay valorar qué impacto tienen en la fauna asociada y en la biodiversidad. Cómo afecta la introducción de una especie totalmente artificial que no estaba en nuestros ríos y que construyen azudes.

P.: ¿Cree que si hay un cambio de Gobierno esta situación de derribar presas podría cambiar?

R.: Yo no lo veo tanto en un cambio de política. Es que es más complicado que esto. Mi opinión personal es que ahora mismo, que el agua esté en este, recalco, en este, Ministerio para la Transición Ecológica me parece un desastre. Cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente no fue ni mejor ni peor. La toma de decisiones en el mundo del agua es errática y ahora mismo hay un oscurantismo.

P.: La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pidió que se cambien los mapas en Valencia para evitar reconstruir sobre el suelo no urbanizable…

R.: El tema de la urbanización es verdaderamente claro. Hay que declarar fuera de ordenación todas aquellas viviendas o aquellas zonas que verdaderamente se han visto inundadas. Es que es evidente.

Creo que, desde el ministerio, la gobernanza del agua que se está siguiendo en este momento no es la adecuada. No es la acertada. Creo que hay que pararse, mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y decir: vamos a ver quién sabe de esto. Quién conoce esto, pero no sólo para el tema de las presas, sino para todo el tema de la ordenación, de la planificación.