Iberdrola ha conseguido el Sello de Excelencia para la Sostenibilidad de UNEF para su planta fotovoltaica de Barcience, ubicada en Bargas (Toledo). Esta certificación otorgada por la Unión Española Fotovoltaica reconoce los proyectos solares desarrollados bajo los más altos estándares de integración territorial, sostenibilidad ambiental y creación de valor social.

El distintivo fue entregado a Jorge Romero, responsable de medioambiente en Iberdrola Renovables, durante un acto celebrado en el Congreso de los Diputados.

Octavo parque solar

La planta toledana se convierte así en el octavo parque solar de Iberdrola en recibir este prestigioso reconocimiento de UNEF, sumándose a otras instalaciones repartidas por Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León y Murcia.

El sello certifica que el proyecto cumple con criterios elevados en cuatro bloques fundamentales: impacto socioeconómico, gobernanza, integración ambiental y protección de la biodiversidad, además de economía circular.

De cero a treinta ejemplares

Entre las actuaciones que han contribuido al reconocimiento destaca el proyecto desarrollado para la conservación del cernícalo primilla, especie protegida catalogada como vulnerable y tradicionalmente vinculada a los paisajes agrarios. La iniciativa, ejecutada por Iberdrola de la mano del Centro de Recuperación de Rapaces Ibéricas (CERI), ha logrado resultados destacables en la recuperación de esta pequeña rapaz diurna.

El trabajo conjunto ha permitido pasar de la ausencia total de ejemplares de cernícalo primilla a la presencia de cerca de una treintena de aves, incluyendo adultos y polluelos. Este éxito se debe a la instalación de estructuras de nidificación específicamente diseñadas dentro del parque fotovoltaico, con dos parejas reproductoras ya asentadas de forma estable, consolidando un nuevo enclave para esta especie protegida en la provincia de Toledo.

Compatibilidad con la biodiversidad

La planta de Barcience incorporó en 2023 un proyecto adicional orientado a la protección de los polinizadores mediante la instalación de colmenas dentro del recinto solar. Esta actuación favorece la presencia de abejas y otros insectos esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. Todo ello se integra dentro del Programa Convive de Iberdrola, que demuestra la compatibilidad entre la generación de energía renovable y el desarrollo de actividades que refuerzan la biodiversidad.

La Unión Española Fotovoltaica creó este sello en 2020 con el objetivo de difundir las buenas prácticas del sector fotovoltaico español y reforzar el compromiso con una transición energética sostenible. UNEF se ha convertido en la primera entidad que ha diseñado a nivel mundial un sistema propio de certificación de sostenibilidad para instalaciones fotovoltaicas, elaborado con el respaldo de expertos independientes y asociaciones ambientales como WWF o SEO/BirdLife.

50 megavatios de potencia limpia

La planta fotovoltaica de Barcience cuenta con una potencia instalada de 50 megavatios (MW) y está integrada por más de 144.900 módulos fotovoltaicos. Su producción anual equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 25.000 viviendas, generando energía 100% renovable. Esta capacidad permite evitar la emisión de alrededor de 15.000 toneladas de CO₂ al año, consolidando la instalación como una de las infraestructuras solares más relevantes del despliegue renovable de Iberdrola en Castilla-La Mancha.

El sistema de certificación de UNEF cuenta actualmente con 4.575 MW certificados y 968 MW en tramitación, cifras que demuestran el creciente compromiso del sector fotovoltaico español con los más altos parámetros de sostenibilidad. El proceso de auditoría es llevado a cabo por entidades certificadoras autorizadas como CERE y SGS, que evalúan el cumplimiento de los criterios establecidos antes de conceder el sello.

Ocho plantas reconocidas

Junto al proyecto de Bargas, Iberdrola cuenta con otros siete parques solares distinguidos por UNEF: Andévalo en Puebla de Guzmán (Huelva), reconocido en 2021; Olmedilla en Cuenca; Campo Arañuelo III en Romangordo (Cáceres), certificado en 2022; Llanos Pelaos III en Fuerteventura; Revilla Vallejera en Burgos, ambos reconocidos en 2023; y Peñarrubia en Yecla (Murcia) junto con Villarino en Villarino de los Aires (Salamanca), certificados en 2024.