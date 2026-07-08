Iberdrola instala en Oregón una planta solar con más de 100.000 paneles para dar luz a 10.000 hogares

Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, ha comenzado la instalación de los paneles en Oregon Trail Solar, su nueva planta fotovoltaica de 57 MWdc (41 MWac) situada en el condado de Gilliam, en el estado de Oregón. Este hito marca un avance importante en la construcción del parque solar, cuyo desarrollo sostiene actualmente alrededor de 200 empleos directos e indirectos en la zona.

Oregon Trail Solar reforzará la electrificación en Estados Unidos, contribuyendo tanto a responder al crecimiento de la demanda eléctrica con energías limpias como a dinamizar la economía local mediante la creación de empleo y actividad económica.

Impacto en el suministro

La planta entrará en operación el próximo año y contará con más de 100.000 paneles solares instalados sobre el terreno del condado de Gilliam. Una vez completada, la instalación producirá energía limpia suficiente para abastecer aproximadamente a 10.000 hogares estadounidenses cada año.

Junto a su impacto en el empleo, Oregon Trail Solar promoverá el desarrollo económico de la región a lo largo de toda su vida útil, mediante impuestos sobre la propiedad y otros mecanismos de contribución local.

Escuelas e infraestructuras

Estos recursos fiscales ayudarán a financiar servicios públicos esenciales en la zona, entre ellos centros escolares e infraestructuras del condado de Gilliam. Oregon Trail Solar se suma además a la creciente cartera de proyectos de generación que Avangrid desarrolla en Oregón, un estado donde la compañía ya cuenta con presencia consolidada.

La planta se ubica junto a Pachwáywit Fields, una instalación solar de 205 MWdc (162 MWac) que ya se encuentra operativa, y junto a Shutler Energy Storage, un proyecto de batería a gran escala con 41 MW de potencia instalada y 82 MWh de capacidad de almacenamiento.

Presencia consolidada en el estado

En la actualidad, Avangrid gestiona más de 2.500 MW de capacidad instalada en Oregón, donde también dispone de su Centro Nacional de Formación, ubicado en el condado de Sherman, y de una oficina corporativa relevante en Portland.

Con este proyecto, el Grupo Iberdrola refuerza su compromiso con Estados Unidos, donde impulsa infraestructuras eléctricas orientadas a lograr un sistema más seguro, autosuficiente, competitivo y sostenible.

Estas infraestructuras buscan responder al crecimiento de la demanda eléctrica, generar empleo y contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera la compañía.

Una de las mayores eléctricas del mundo

Iberdrola, que ha superado los 140.000 millones de euros de capitalización bursátil, es la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por valor en bolsa.

El grupo da servicio a más de 100 millones de personas en todo el planeta, cuenta con una plantilla de 45.400 empleados y gestiona unos activos valorados en 161.000 millones de euros.

En 2025, la compañía registró un beneficio neto récord de 6.285 millones de euros y aportó cerca de 10.400 millones de euros en contribuciones fiscales en los países donde desarrolla su actividad.

Más de 175.000 millones invertidos desde 2001

La actividad de Iberdrola sostiene además más de 500.000 puestos de trabajo en toda su cadena de suministro, gracias a 13.200 millones de euros en compras realizadas a decenas de miles de proveedores.

Desde el año 2001, el grupo ha invertido más de 175.000 millones de euros en redes eléctricas, energías renovables y almacenamiento de energía, con el objetivo de impulsar un modelo energético basado en la electrificación.

La compañía dispone hoy de cerca de 1,4 millones de kilómetros de redes eléctricas en Estados Unidos (Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts), Reino Unido (Escocia, Inglaterra y Gales), Brasil (Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia) y España, además de 58.000 MW de capacidad instalada en todo el mundo, de los que más de 46.000 MW son renovables.