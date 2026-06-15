Fundación Moeve premia tres proyectos transformadores que impulsan la transición ecológica justa

Fundación Moeve ha celebrado el acto de entrega de la tercera edición de sus premios en los que se reconocen los proyectos capaces de convertir ideas en soluciones reales para acelerar una transición ecológica justa.

Los tres proyectos han sido galardonados con una dotación conjunta de 120.000 euros, repartida entre los ganadores, además de un programa de mentorías con el que la fundación les acompañará para afianzar y potenciar su desarrollo. Los protagonistas de la jornada han sido DesaLIFE, Fortalece y Fruta Feia.

En esta tercera edición, los premios han recibido hasta 340 candidaturas procedentes de startups, pymes, asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades públicas de España y Portugal, lo que confirma la consolidación de estos galardones como plataforma de referencia para las soluciones sostenibles.

Diez finalistas en la Torre Moeve

El encuentro ha reunido a diez iniciativas finalistas en el auditorio de la Torre Moeve, seis españolas y cuatro portuguesas, que defendieron sus propuestas en un formato de pitch de tres minutos. Estos proyectos representan algunas de las apuestas más innovadoras del ecosistema ibérico.

Las iniciativas seleccionadas abordan desafíos como el acceso al agua, la regeneración de ecosistemas, la economía circular, la empleabilidad en la economía verde o la reducción del desperdicio alimentario, siempre desde un enfoque que combina impacto ambiental y social.

Maarten Wetselaar, presidente de fundación Moeve, ha destacado que la transición ecológica justa y sostenible solo es posible gracias al talento, la creatividad y el compromiso de personas como las que representan los premiados, y ha subrayado que estas iniciativas son una fuente de inspiración que hace crecer la confianza en el futuro.

Personas por delante del concepto abstracto

Por su parte, la vicepresidenta de Fundación Moeve, Bettina Karsch, ha señalado que la jornada celebra algo muy importante: poner en el centro a las personas que están haciendo posible la transición ecológica, no como concepto abstracto, sino con proyectos reales que tienen un impacto tangible.

Karsch ha añadido que detrás de cada iniciativa hay horas de trabajo, riesgos y decisiones difíciles, pero también ilusión, coraje y la convicción de que otra forma de avanzar es posible.

Tras la deliberación del jurado, formado por el Consejo Asesor de la Fundación, se han entregado los trofeos y la dotación económica a repartir entre los tres proyectos ganadores.

Tres soluciones para tres retos

DesaLIFE es un sistema offshore de desalación sin emisiones que aprovecha la energía de las olas para producir agua dulce de forma sostenible, garantizando seguridad hídrica en territorios con estrés hídrico mediante una solución escalable y respetuosa con los ecosistemas marinos.

Fortalece, desarrollado por la Universidad de Granada, promueve una mejor gestión del agua reconociendo y recompensando el valor ambiental de los sistemas de regadío tradicional, fortaleciendo el papel de las comunidades de regantes en la transición ecológica del medio rural.

Fruta Feia es una cooperativa pionera que combate el desperdicio alimentario en origen conectando directamente a agricultores y consumidores, convirtiendo productos descartados por estética en consumo consciente, accesible y de alto impacto ambiental y social.

Una jornada de inspiración y conexión

Los tres proyectos premiados ya están en marcha y son replicables, y convertirán a comunidades locales en protagonistas del cambio. Además, contarán con el acompañamiento de la Fundación Moeve mediante sesiones de mentoría y el apoyo de expertos para seguir escalando su impacto.

El evento, conducido por el periodista y divulgador científico Luis Quevedo, una voz reconocida en la comunicación de ciencia y tecnología en España, sirvió también como espacio de intercambio de ideas entre los agentes que impulsan la transición ecológica desde distintos ámbitos.

Uno de los momentos destacados fue la intervención de la bióloga y divulgadora Odile Rodríguez de la Fuente, que ofreció la charla «Clima de cambio», en la que conectó la necesidad de preservar los ecosistemas con el papel activo de la sociedad en la construcción de soluciones.

Fundación Moeve explica que es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es atender las necesidades y prioridades de las comunidades locales en las que su fundadora, Moeve, desarrolla sus actividades. Sus ámbitos de actuación son personas, biodiversidad e innovación social.