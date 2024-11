La DANA ha dejado muchas historias e iniciativas que prueban el carácter solidario de la población con los afectados por este trágico acontecimiento, que también ha tocado de lleno a los animales de compañía, sobre todo perros y gatos que también han desaparecido o han sido encontrados.

Entre las iniciativas desinteresadas de la sociedad civil también se está organizando para ayudar a estas mascotas y a sus dueños separados por la riada para volver a reunirlos, en forma de refugios improvisados, como ha ocurrido en un campo de fútbol, o con una plataforma web.

Web de búsqueda de mascotas

Este último caso, el de la web colaborativa, ha llamado la atención por la cadena de búsqueda que ha iniciado en Valencia, en la que de forma desinteresada se publican las fotos de los animales desaparecidos proporcionadas por sus dueños o las de los animales encontrados perdidos en los escenarios de la catástrofe.

De este modo en la web de Gorogoro, impulsada por Verónica Valls, una asesora nutricional felina y canina, se ha habilitado una plataforma de búsqueda de animales perdidos durante la DANA y un perfil de Instagram que ya lleva casi 12.000 seguidores en pocos días manejado por un grupo de vecinos.

En la plataforma web se puede leer «Si has rescatado un animal perdido o estás buscando un animal desaparecido durante la DANA, haz click aquí», con un enlace a un formulario en el que se pueden rellenar los datos, tanto si has encontrado una mascota o la has perdido, en la que se pueden dar todos los detalles de la mascota, el nombre, la última vez que se le vió y añadir una foto.

Cientos de mascotas

Hasta el momento llevan registrados casi 200 animales que se pueden ver en la web en la que se pueden ver si han sido rescatados o desaparecidos. Además de la web de mascotas afectadas, también es llamativo y esperanzador el perfil de Instagram, que «nació con el objetivo de reunir de nuevo a todos los peludos con sus familias, de devolverlos a sus hogares», según explican en su perfil. En él agradecen la colaboración y el trabajo de estas complicadas tareas «a todos los que estáis colaborando con nosotras, particulares, protectoras, veterinarios y voluntarios».

En esta cuenta se pueden ver las fotos de los animales desaparecidos aportadas por sus dueños o encontrados en medio del desastre, el progreso de los rescates y cómo se consigue el principal objetivo, el de reunir a mascotas y dueños con un emocionante y enorme rótulo que exclama entre emoticonos «Ya está con su familia». De igual modo, la página informa también de las mascotas que, tristemente, han fallecido por las consecuencias de la riada registrada.

Un campo de fútbol como refugio

Ante esta catástrofe natural, las protectoras también se están organizando con los medios que pueden tener a su alcance y con la colaboración de voluntarios y entidades de todo tipo.

Es el caso del campo de fútbol que ha habilitado Sporting Benimaclet, un club de barrio de segunda regional que ya desde el primer momento comenzó a recibir en sus instalaciones animales tras organizarse con la Protectora de Animales de Burjassot para recoger material para ellos y organizar su acogida.

En este refugio improvisado están pasando cientos de animales, hasta el domingo más de 235 perros, más de 100 gatos y varios animales de granja, como gallinas, caballos, hurones e incluso avestruces.

Es el balance de animales que, de momento se han salvado de las inundaciones de la DANA, y están siendo acogidos en el campo de fútbol habilitado en este barrio de Valencia.

Guía de adopción temporal

Estos animales, rescatados de escenarios de alto estrés, necesitan cuidados específicos y mucha paciencia para restablecer su equilibrio físico y emocional.

En respuesta a esta necesidad, el Grupo de Especialistas en Medicina del Comportamiento Animal (GEMCA) ha compartido en su página web una guía de recomendaciones para apoyar a familias y refugios que han ofrecido un hogar temporal a estos animales.

Te destacamos los principales puntos de esta guía:

Crear un entorno seguro y tranquilo Establecer rutinas y respetar el espacio del animal Fomentar el enriquecimiento y el bienestar emocional Atención a la salud física Formación y apoyo para las familias de acogida Preparación para la adopción o la reunificación familiar

Con estos consejos, el GEMCA desea apoyar el esfuerzo y compromiso de quienes brindan un entorno seguro y enriquecedor a los animales afectados por desastres, recordando que la paciencia es clave y que cada animal necesita su propio tiempo para adaptarse a su nuevo hogar.