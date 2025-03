Una miriada de satélites que orbitan a más de 400 kilómetros de la superficie de la Tierra monitorizan cómo las energías renovables, en concreto la solar y eólica, se va desplegando en los últimos años. El avance de las renovables se puede ver desde el espacio gracias a un mapa que se ilumina mostrando las distintas tecnologías que se van implantando en cada país.

Un trabajo desarrollado por el Global Renewables Watch (Observatorio Global de Energías Renovables) que mapea y mide las instalaciones de energías renovables y su capacidad estimada a nivel subnacional, nacional y global.

Además, proporciona datos espaciales únicos sobre las tendencias del uso del suelo para contribuir al doble objetivo de proteger el medioambiente y aumentar la capacidad de energía renovable.

Puntos azules y amarillos

El mapa coloca en cada lugar del planeta las instalaciones de energía solar y eólica, dejando diseminados geográficamente millones de puntos azules y amarillos en los territorios donde se despliegan.

El mismísimo New York Times ha hecho un despliegue interactivo mostrando cómo el avance de las renovables en los Estados Unidos es imparable, destacando que en ocho años el despliegue de energías limpias se ha triplicado.

Al otro lado del pacífico, «China ha construido más de 120.000 turbinas eólicas, casi un tercio del total mundial, y 1,5 millones de acres de energía solar a gran escala», explica el diario norteamericano encima de un mapa en el que se ven incontables puntos amarillos y azules.

Mapeo de las energías renovables

Para hacer el seguimiento de estos cambios a nivel global, los investigadores crearon Global Renewables Watch , que mapea toda la energía eólica terrestre y cada parque solar a gran escala del mundo usando inteligencia artificial e imágenes satelitales detalladas para crear un «atlas viviente».

Los puntos que se iluminan en el mapa muestran cómo se están implantando los grandes proyectos de estas energías renovables, pero no identifica instalaciones menores como las que podrían estar en tejados de particulares.

Como explicación a este punto, el mapa interactivo muestra proyectos solares de gran envergadura, no la energía solar a pequeña escala que se encuentra en muchos países en desarrollo que buscan ampliar el acceso a la electricidad. Pakistán, por ejemplo, fue el tercer mayor importador de paneles solares chinos el año pasado, pero la gente los instaló casi todos en tejados o cerca de granjas y fábricas locales para evitar altas facturas de electricidad y apagones.

Expansión de la eólica y la solar

El mapa, fruto de la colaboración entre The Nature Conservancy, Planet y AI for Good Lab de Microsoft, está diseñado para rastrear la expansión de la energía eólica y solar a lo largo del tiempo, de modo que los planificadores puedan comprender mejor dónde y cómo construir nuevos proyectos de energía limpia, grandes y pequeños.

Desde el proyecto destacan que «aproximadamente tres cuartas partes de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del consumo de energía, lo que pone de relieve la necesidad de diversificar las soluciones energéticas».

Explican que a medida que la infraestructura de energías renovables se expanda a nivel mundial, se requerirá una gran cantidad de terreno. Esta creciente huella territorial aumenta la posibilidad de conflictos generalizados por el uso del suelo debido a preocupaciones comunitarias y ambientales.

Datos para la investigación

Este mapamundi de las energías renovables tiene como objetivo el proporcionar la mejor información para las decisiones sobre el despliegue energético. «El mundo necesita acceso a datos que ayuden tanto a investigadores como a legisladores a comprender las capacidades y las brechas actuales, y a los responsables de la toma de decisiones a planificar y ubicar el desarrollo de energías renovables» detallan los impulsores de la iniciativa.

Desde Global Renewables Watch exponen que su objetivo es el de proporcionar datos globales sobre energía solar y eólica terrestre de forma trimestral, para que los usuarios puedan evaluar el progreso de la transición a energías limpias y seguir las tendencias a lo largo del tiempo, en lugar de hacerlo en un momento determinado.

Situación en España

Si ampliamos el mapa sobre España, podemos ver cómo están implantadas las dos tecnologías renovables e, incluso, saber cómo están distribuidas por comunidades autónomas.

A nivel estatal, el mapa nos desvela que en el cuarto trimestre de 2024, España en esa fecha tenía una capacidad energética de más de 54.000 megavatios (MW). Y, lo más curioso, es que presenta la evolución desde finales de 2017, una subida de casi un 124%.

Por sistemas, la solar tenía una capacidad de 31.376 MW con una evolución del 254% desde 2017. En cuanto a la eólica, a finales de 2024, la capacidad instalada era de 22.692 MW, con un incremento del 52% desde el 2017.