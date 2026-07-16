Arup factura 55,8 millones en España, un 21% más gracias al agua, la energía y el clima

Arup, firma global de desarrollo sostenible, cierra su mejor ejercicio fiscal en España. La compañía ha facturado 55,8 millones de euros, un 21% más que el año anterior. La cifra supera los 46 millones de euros registrados en el ejercicio previo. El resultado consolida la evolución positiva de la firma en el mercado español.

El crecimiento se produce en plena transformación intensa y con grandes retos cumplidos. Administraciones, empresas y territorios afrontan desafíos cada vez más complejos ligados a la sostenibilidad y la transición energética.

De cara a 2026, Arup centrará buena parte de su actividad en la adaptación al cambio climático. También en la digitalización de infraestructuras, edificación y ciudades. La compañía potenciará especialmente sus capacidades en agua y energía, dos de los ámbitos que más demanda está registrando el mercado español en los últimos meses.

Madrid, ciudad inteligente

Entre los proyectos destacados figura el Plan Estratégico de Madrid. Se trata de un plan urbano nativo y digital elaborado junto a SICE bajo la dirección del Ayuntamiento de Madrid.

La iniciativa ayudará a la capital a posicionarse como una de las principales ciudades inteligentes y sostenibles de Europa, con la digitalización como eje central. Arup trabaja además en la digitalización y mejora de las redes municipales de agua y aguas residuales de Canal de Isabel II, un proyecto clave para la gestión del recurso.

Centros de datos en auge

La firma mantiene una actividad relevante en el ámbito de los centros de datos, acompañando infraestructuras digitales cada vez más eficientes y sostenibles. En este contexto, Arup prevé abrir una nueva oficina en Zaragoza en octubre. La apertura reforzará su presencia territorial en la región.

El objetivo es acompañar el crecimiento de sectores estratégicos, con especial foco en infraestructuras digitales. Aragón se consolida como mercado en expansión por su posición geográfica y disponibilidad de suelo.

Sello en la Sagrada Familia

A nivel global, Arup continúa participando en proyectos emblemáticos de alta complejidad técnica y patrimonial, como la Sagrada Familia. La firma desempeña un papel destacado en el diseño estructural de las seis torres principales de la basílica, uno de los símbolos arquitectónicos de España.

La compañía agrupa a más de 18.000 profesionales en 95 oficinas repartidas por 34 países. Entre sus proyectos más conocidos están la Ópera de Sídney y The Shard de Londres.

Equipo en España

El crecimiento también se refleja en la evolución del equipo en España. Arup cuenta ya con más de 460 profesionales, frente a los 358 del año anterior. La plantilla mantiene una distribución equilibrada entre hombres y mujeres y reúne talento de 34 nacionalidades distintas.

Estos datos refuerzan el carácter diverso, internacional y multidisciplinar de la firma en su operación española. En paralelo, Arup ha sido reconocida un año más por Forbes como una de las 100 mejores empresas para trabajar en España.

El reconocimiento pone en valor una cultura corporativa basada en la confianza, la autonomía y el aprendizaje continuo, con equipos horizontales. La firma impulsa también iniciativas orientadas al bienestar, el desarrollo profesional y la experiencia de sus personas en un entorno flexible.

Reconocimiento a Recursos Humanos

Su director de Recursos Humanos, Jorge Viejo, ha sido distinguido además como uno de los 100 mejores directores de RRHH del país por la misma revista. El galardón consolida el papel del área de personas como eje estratégico para formar equipos especializados en un mercado cada vez más competitivo.

Ramón Rodríguez, director general de Arup en España, subraya que estos resultados reflejan una demanda creciente de soluciones que integren sostenibilidad, innovación y excelencia técnica.

«Áreas como el agua, la energía, la adaptación climática o las infraestructuras digitales ya no son retos de futuro, sino prioridades inmediatas para ciudades, administraciones y empresas», señala Rodríguez. El directivo concluye que la firma refuerza su equipo y su presencia territorial para acompañar proyectos cada vez más complejos desde una visión local y global.