La degradación de la naturaleza no es únicamente uno de los principales problemas ambientales, sino que supone además un riesgo directo para la estabilidad económica global, que impacta directamente sobre la producción, el comercio y la seguridad alimentaria. De ello advierte el Foro Económico Mundial, que ayer comenzó su 56ª reunión anual en la ciudad suiza de Davos.

Tras los actos de inauguración, hoy comenzará a desplegarse el programa oficial del evento, cuya agenda verde lleva por título la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos construir prosperidad dentro de los límites planetarios? Cuestión a la que tratarán de responder los cerca de 3.000 líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil presentes.

Salvo sorpresas, la cumbre internacional estará marcada por las tensiones geopolíticas. Así lo afirma el Informe sobre Riesgos Globales publicado por el propio Foro Económico Mundial la semana pasada. Según el mismo, «la confrontación geoeconómica es la principal preocupación para los líderes y expertos en 2026».

Clima extremo

Dicha confrontación geoeconómica ha desplazado al conflicto armado entre estados, que era el riesgo global más alto del pasado año, al segundo lugar. «El clima extremo, la polarización social y la información errónea/ desinformación completan los cinco principales riesgos percibidos para este año», apunta el propio informe.

Desde el Foro matizan que esta lectura varía de forma notable según el horizonte temporal. «Los riesgos ambientales han ocupado los primeros puestos en los últimos años. Sin embargo, este año se les está restando prioridad a corto plazo en comparación con otras amenazas no ambientales que se perciben como más urgentes», señala el documento.

Riesgos ambientales

«No obstante, esta situación es diferente en la perspectiva a 10 años, donde los riesgos ambientales se mantienen en la cima de la clasificación. Cinco riesgos ambientales logran entrar en el top 10: los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, y el cambio crítico en los sistemas de la Tierra ocupan los tres primeros lugares», detalla el Foro en su informe de riesgos.

«La escasez de recursos naturales está en sexto lugar y la contaminación en el décimo, mientras que la principal preocupación a corto plazo, la confrontación geoeconómica, baja al puesto 19», añade la misma fuente.

Cambio climático y energía

En este contexto, Davos vuelve a dedicar buena parte de su agenda verde al cambio climático y la energía. En la reunión internacional se abordará, por ejemplo, el reto de poner en marcha una acción climática basada en el consenso y la cooperación multilateral en una época marcada por la polarización, las restricciones económicas y las tensiones geopolíticas.

También se pondrá el acento en la inversión pública y privada «sin precedentes», remarca el Foro, que exige la transición energética en un entorno marcado por el bajo crecimiento económico, el elevado endeudamiento y un apoyo político desigual.

«Con los compromisos para 2030 a la vuelta de la esquina y el camino hacia las cero emisiones netas en 2050 cada vez más estrecho, ¿dónde podemos avanzar aún y dónde probablemente nos quedaremos cortos?», se preguntan desde la organización, que recomienda identificar los principales cuellos de botella financieros de la acción climática.

Renovables y descarbonización

En Davos también se hablará mucho del importante auge de las energías renovables en los últimos años, recordando que «la inversión mundial en energía limpia superó los 2 billones de dólares en 2025».

«Con las emisiones alcanzando máximos históricos y la seguridad energética aún marcada por la incertidumbre, ¿en qué punto se encuentran hoy las energías renovables y qué impulsará la próxima ola de crecimiento», se cuestionan en el Foro.

Asimismo, en la cumbre internacional se debatirá sobre el grado de desarrollo de algunas de las nuevas tecnologías más prometedoras que están surgiendo en los últimos años, y que podrían ser claves para impulsar la descarbonización en el futuro, como la energía de fusión, los avances en la eliminación del dióxido de carbono o la modificación de la radiación solar.

Combustibles limpios

Davos también presta mucha atención este año a la inversión en combustibles limpios. De hecho, el Foro presentó un informe la semana pasada en el que recomendaba cuadruplicar de aquí a 2030 la inversión en biocombustibles, derivados del hidrógeno y fósiles con menor huella de carbono.

En dicho informe se considera que la inversión actual de 25.000 millones de dólares podría elevarse a los 100.000 millones a finales de década, destacando que se trata de un sector que «genera entre dos y tres veces más empleo que el de los combustibles convencionales», y que al mismo tiempo puede diversificar el suministro energético de un país.

La institución recuerda que los combustibles líquidos y gaseosos aportan actualmente un 56% de la energía mundial, pero los limpios representan hoy día poco más del 1% de la inversión mundial en energías menos perjudiciales para el medioambiente.

Naturaleza

Para la organización del Foro Económico Mundial, las soluciones basadas en la naturaleza están dejando de ser una opción para convertirse en una necesidad imperativa de cara a afrontar retos como la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad.

Según la organización, «cada dólar invertido en la restauración de tierras degradadas puede generar entre 7 y 30 dólares en beneficios económicos, lo que justifica la ampliación de la infraestructura natural en los ecosistemas terrestres y oceánicos».

Conservar los recursos naturales se ha convertido, además, en una cuestión de seguridad. Comenzando por el agua, que ha pasado de ser considerada un servicio básico a erigirse, según el Foro, en «la base de la estabilidad global».

Agua y alimentos

Casi el 70% de los impactos climáticos están vinculados a la gestión del agua, insisten en Davos, «lo que influye en todo, desde el aumento del nivel del mar y las sequías prolongadas hasta las disputas por las vías fluviales compartidas y las rutas comerciales que sustentan».

Este mismo enfoque se aplica en el caso de la producción de alimentos. «A medida que el calor extremo, las inundaciones, la sequía y la volatilidad interrumpen las cosechas y el comercio, los alimentos se están convirtiendo rápidamente en la nueva frontera de preocupación mundial. Desde las granjas hasta las fábricas, toda la cadena de suministro se ha convertido en una cuestión de seguridad».

Plásticos y residuos

Además de clima, energía, naturaleza, agua y alimentos, la agenda verde de Davos 2026 incorpora otros debates clave que completan el mapa ambiental del Foro, como la contaminación por plásticos y la gobernanza global de los residuos, el papel de la economía azul y los océanos en el desarrollo sostenible, o la necesidad de proteger la ciencia en un contexto de creciente polarización y desinformación.

Todo este conjunto de temas refuerza una idea transversal: la crisis ambiental no es un problema sectorial, sino un desafío sistémico que atraviesa la economía, la seguridad y la estabilidad global.