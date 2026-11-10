El ahorro oculto que logran los vehículos eléctricos: 20.000 millones de dólares desde la crisis de Ormuz

Las restricciones al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz han vuelto a poner de manifiesto hasta qué punto la dependencia del petróleo supone un gran problema económico. El encarecimiento de los combustibles y las dificultades para garantizar el suministro han afectado a numerosos países, pero no todos afrontan esta situación en las mismas condiciones.

Aquellos que llevan años impulsando la electrificación del transporte cuentan ahora con una protección adicional frente a las turbulencias del mercado internacional del crudo. Sus flotas de coches eléctricos permiten reducir el consumo de gasolina y diésel y, por tanto, la necesidad de recurrir a las importaciones de petróleo.

Un análisis del centro de estudios energéticos Ember, elaborado a partir de los datos de ventas de vehículos eléctricos en 56 países, calcula que estas flotas han evitado la demanda de unos 200 millones de barriles de petróleo durante los seis meses posteriores al inicio de la crisis de Ormuz. Entre marzo y agosto de 2026, el valor de ese crudo desplazado alcanzó los 20.000 millones de dólares.

Seguridad energética

La cifra permite dimensionar el papel que puede desempeñar la movilidad eléctrica en la seguridad energética. Según el informe, los coches 100% eléctricos fueron responsables de la mayor parte del resultado: evitaron importaciones de crudo valoradas en 16.500 millones de dólares.

El resto corresponde a los híbridos enchufables, que también reducen el consumo de combustible, aunque en menor medida. Como explica Ember, «esto se debe, en parte, a que los híbridos enchufables también funcionan con un motor de combustión y existen evidencias, en condiciones reales de conducción, de que los conductores terminan recurriendo a él más de lo que afirman inicialmente los fabricantes».

China

El informe también señala que China fue el país que más petróleo dejó de importar gracias a sus coches eléctricos. En el caso del gigante asiático, «los coches eléctricos sustituyeron 14.000 millones de dólares en petróleo crudo», asegura el think tank.

La electrificación de otros medios de transporte, como los vehículos de dos y tres ruedas y los camiones, también está contribuyendo a reducir la demanda de este combustible fósil en China.

Unión Europea

Los Estados miembros de la Unión Europea fueron responsables de otros 3.100 millones de dólares en petróleo crudo desplazado. Alemania y Francia encabezaron este resultado, con unos 760 y 560 millones de dólares, respectivamente.

Sin embargo, si se compara el petróleo que deja de comprarse con el consumo de crudo a nivel nacional, Dinamarca destaca especialmente: su flota eléctrica evita cada año el consumo de 6,4 millones de barriles, una cantidad equivalente al 13% del petróleo que utilizó el país en 2025.

Ventas de coches eléctricos

La disminución de los costes tecnológicos, los altos precios del combustible y las políticas gubernamentales están contribuyendo al incremento de las ventas de vehículos totalmente eléctricos.

En el caso de los automóviles eléctricos de batería, dichas ventas aumentaron un 11% a nivel mundial durante los ocho primeros meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de que los cambios en las políticas frenaron su compra en Estados Unidos y China, los dos mercados más grandes en términos absolutos.

«Como resultado, los vehículos eléctricos de batería han alcanzado el 18% de las ventas de automóviles nuevos a nivel mundial durante los primeros ocho meses de este año, frente al 16% del mismo período de 2025. En ese mismo período, la cuota de mercado global de los vehículos híbridos enchufables ha caído del 8% al 7% de las ventas de automóviles nuevos», señala el informe.

Por países

Si analizamos las ventas por países, Noruega continúa a la cabeza, con una cuota del 98% en los ocho primeros meses de 2026. Es uno de los 12 mercados en los que los coches eléctricos de batería ya representan más de un tercio de las matriculaciones de vehículos nuevos.

En Asia destacan Nepal, Singapur, Vietnam y China, mientras que Uruguay, con una cuota del 38%, lidera la adopción de estos vehículos en América Latina. Los otros seis mercados por encima del 33% de ventas se encuentran en Europa: Dinamarca, Islandia, Finlandia, Suecia, Países Bajos y Bélgica.

Estados Unidos

Mientras estos países aceleran su transición, EEUU se está quedando atrás. Después de retirar parte de los apoyos federales a los vehículos eléctricos, la cuota de los modelos de batería en las ventas de vehículos ligeros cayó al 6% durante los ocho primeros meses de 2026.

De los 56 países analizados, 49 superaron a Estados Unidos en cuota de ventas de coches eléctricos puros. Quince lo hicieron por primera vez este año, entre ellos Brasil, India, Italia, Malasia y Nueva Zelanda.

Inversiones industriales

La electrificación también está impulsando nuevas inversiones industriales. En Europa, modelos más asequibles de fabricantes como Renault, Volkswagen y Skoda han contribuido al crecimiento de las matriculaciones.

En India, los fabricantes nacionales Tata y Mahindra concentraron más del 60% de las ventas de eléctricos durante la primera mitad del año. Brasil, por su parte, está reforzando su posición como centro regional de producción con la planta de BYD y una capacidad prevista de hasta 300.000 vehículos anuales.

Conductores

El impacto de los coches eléctricos no se limita a las cuentas públicas de los países. Los conductores particulares también se ven beneficiados, debido a que se reduce su exposición a las subidas de los combustibles.

Ember asegura que los usuarios de coches de gasolina en la Unión Europea están cinco veces más expuestos a las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz que quienes conducen un vehículo eléctrico de batería. En Reino Unido, estos últimos pueden desplazarse hasta nueve veces más barato que con un coche de gasolina o diésel.