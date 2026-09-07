¿Ahorro o reutilización? 7 de cada 10 españoles vende su material escolar usado para salvar este curso

¿Ahorro o compromiso con la sostenibilidad? Esa es la pregunta que cada vez más familias españolas se plantean al preparar la vuelta al cole, uno de los momentos de mayor desembolso doméstico del año.

La respuesta, según los datos, apunta a ambas motivaciones a la vez. Milanuncios, la app con más experiencia del mercado de segunda mano, ha detectado que las búsquedas de términos como «bachillerato», «ESO», «colegio» o «primaria» se han disparado un 154% en su plataforma.

Este fenómeno coincide con uno de los gastos más elevados del calendario familiar. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio anual por alumno alcanzó los 2.390 euros durante el curso 2025/2026.

Búsquedas al alza

Para entender mejor este comportamiento, Milanuncios ha realizado un estudio junto a Appinio sobre los hábitos de compra de los hogares españoles de cara al curso 2026/2027.

Más del 76% de los encuestados afirma comprar el material escolar o universitario antes del inicio del curso académico, adelantando las compras para evitar las prisas de última hora.

En cuanto al gasto previsto, el 60% de los españoles calcula destinar una media de 200 euros a la compra de material escolar, mientras que el 68% asegura haber ajustado su presupuesto respecto al curso anterior.

Compras planificadas

Entre los productos más demandados destacan los artículos de papelería (88%) y los libros (83%), seguidos de las mochilas (65%) y la ropa o los uniformes escolares (49%).

Estos artículos concentran gran parte del desembolso de las familias españolas durante las semanas previas al inicio de las clases, según el estudio elaborado junto a Appinio.

El mercado de segunda mano continúa consolidándose como una de las principales alternativas para reducir el coste de la vuelta al cole en los hogares.

Lo más demandado

El 69% de los españoles afirma haber recurrido ya a este mercado para adquirir material escolar en cursos anteriores, una tendencia especialmente extendida entre la Generación Z y los Millennials.

Además, el 56% de los españoles tiene previsto comprar material escolar de segunda mano este curso, siendo los libros el producto más buscado dentro de esta categoría.

La economía circular también gana protagonismo al finalizar cada curso: el 73% de los españoles afirma haber vendido o plantearse vender material de cursos anteriores a través del mercado de segunda mano.

La segunda mano crece

Entre las principales motivaciones destacan dar una segunda vida a productos que todavía pueden seguir utilizándose (47%) y recuperar parte de la inversión realizada (35%).

7 de cada 10 españoles considera que puede recuperar entre 50 y 200 euros mediante la venta de material escolar de cursos anteriores en el mercado de segunda mano.

Esta tendencia también se refleja en el comportamiento de los usuarios de Milanuncios, donde la demanda de libros aumentó un 44% durante los meses previos al inicio del curso.

Ahorro de 200 euros

El material escolar también ha experimentado un incremento en las búsquedas, especialmente las mochilas, los cuadernos, los diccionarios y las calculadoras, entre los productos más buscados de la plataforma.

Otro de los artículos que cobra especial protagonismo de cara a la vuelta al cole son los uniformes escolares, cuyas búsquedas han aumentado un 62%.

Una vez finalizado el curso, muchos españoles aprovechan para vender los productos que ya no necesitan. Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña concentran el mayor número de anuncios relacionados con la vuelta al cole.