Todo el mundo compra las flores de Pascua, pero hay una opción mejor: la planta perenne que florece en pleno invierno y aguanta hasta la nieve

Cuando llega diciembre, la flor de Pascua se convierte en la protagonista de muchos hogares. Sin embargo, existe una planta que ofrece una alternativa duradera para quienes quieren disfrutar de flores durante los meses más fríos.

Se trata del eléboro negro, también conocido como rosa de Navidad, una especie perenne capaz de florecer en invierno y soportar temperaturas bajo cero.

A diferencia de otras plantas ornamentales que pierden su atractivo cuando termina la temporada de floración, el Helleborus niger mantiene su follaje verde durante buena parte del año. Sus flores blancas, que en ocasiones adquieren tonalidades rosadas, aparecen cuando el frío todavía está presente en los jardines.

El eléboro negro, la planta que resiste las heladas y florece incluso bajo la nieve

La principal particularidad del eléboro negro es su capacidad para desarrollarse durante el invierno. Mientras muchas especies entran en reposo vegetativo, la rosa de Navidad inicia su floración en los meses más fríos y puede mantenerla hasta principios de primavera.

Su resistencia al frío la convierte en una alternativa interesante para jardines expuestos a las heladas. La RHS le concede una clasificación H7 en su escala de resistencia, la categoría más elevada, que corresponde a plantas capaces de soportar temperaturas inferiores a los -20 grados.

Además, su carácter perenne permite conservarla durante años sin tener que sustituirla cada temporada. Sus hojas verdes, oscuras y de textura coriácea forman una mata compacta que mantiene el interés ornamental incluso cuando no tiene flores.

Cómo plantar y cuidar la rosa de Navidad en el jardín

El otoño es una época adecuada para incorporar esta especie al jardín. Así, la rosa de Navidad dispone de tiempo para establecerse antes de afrontar las heladas del invierno.

Para conseguir un crecimiento saludable, deberías prestar atención a estos aspectos:

Ubicación: el eléboro negro prefiere los espacios de semisombra, aunque también puede adaptarse a otras condiciones de luz.

el eléboro negro prefiere los espacios de semisombra, aunque también puede adaptarse a otras condiciones de luz. Suelo: necesita un terreno fértil, rico en materia orgánica y con buen drenaje.

necesita un terreno fértil, rico en materia orgánica y con buen drenaje. Humedad: agradece los sustratos ligeramente húmedos, pero no tolera bien el encharcamiento.

agradece los sustratos ligeramente húmedos, pero no tolera bien el encharcamiento. Mantenimiento: es aconsejable retirar las hojas viejas o deterioradas cuando aparecen las flores y los nuevos brotes.

La guía de cultivo de Gardeners’ World también recomienda utilizar compost o estiércol bien descompuesto como acolchado anual. Este aporte ayuda a mantener unas condiciones favorables para el desarrollo de la planta.

Otro detalle importante es elegir bien el emplazamiento desde el principio. Una vez asentada, la rosa de Navidad no lleva bien los trasplantes, por lo que es preferible evitar cambios frecuentes de ubicación.

Una planta ornamental que también necesita precauciones

La rosa de Navidad tiene una ventaja adicional: sus flores atraen a las abejas, que encuentran en ellas polen y néctar durante una época en la que escasean otras fuentes de alimento.

Sin embargo, no todo son ventajas. La Royal Horticultural Society advierte de que el eléboro negro puede resultar perjudicial si se ingiere y provocar irritaciones en la piel. Por este motivo, recomienda utilizar guantes y protección al manipularlo. Por último, también conviene mantenerlo fuera del alcance de niños y animales domésticos.