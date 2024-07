Ya está en España: la señal de círculos que ha aparecido en las carreteras y nadie sabe qué es

Las señales de tráfico también se someten a muchos cambios y se adaptan a las novedades que precisa nuestra seguridad vial. Son muchas las veces que las señales buscan responder a una serie de elementos que antes eran inexistentes en nuestra red viaria y calles, como sucede con los famosos patinetes u otros como los vehículos eléctricos, mientras que otras veces, hablan sobre una serie de necesidades para la regulación del tráfico y solventar varios problemas. Por todo ello, creemos que merece hablar de este tema. Existen algunas señales inéditas que es necesario conocer. De lo contrario, cuando aparezcan no vamos a saber lo que significan y ello puede suponer un grave accidente o, como mínimo, un buen susto. En este caso hablaremos de unas señales horizontales que buscan solventar un problema que crece de manera espectacular en nuestro país, los accidentes por parte de los motoristas que tienen consecuencias donde la fatalidad es la protagonista.

Fundamental no pisarlos con las ruedas

Algo que es necesario tener en cuenta es que, en 2023, de los muertos en carretera que ascendieron a 1.145, 299 eran conductores de moto, lo que supone un 20% más que el año anterior y este año las cifras son todavía más altas. Por este motivo, 1 de cada 4 fallecidos en la carretera se trasladaba en moto, algo que sorprende, si se tiene en mente, que la cantidad de motoristas es bastante bajo al de los conductores de automóvil. De todas formas, en Austria hemos podido ver cómo llega una señal nueva, aunque lleva utilizándose desde el añp 2019 con unos magníficos resultados. Pensemos que el equivalente austríaco a la Dirección General de Tráfico de España. La KFV, ha señalados que en las carreteras en las que se usan, ha llegado a reducirse la siniestralidad de las motos en un 80%. Hablamos de unos círculos de gran utilidad, en especial cuando se toman las curvas a la izquierda de radio estrecho, que es donde hay un número de fallecidos mayor por caída, donde el motorista va a invadir el carril contrario.

La mala trazada

Los problemas aparecen cuando hay una trazada mala por parte del conductor de la moto, algo que puede solventarse con estos círculos que es mejor que no se pise con los neumáticos de la motocicleta en todo lugar, de tal forma que te va a mantener alejado del mismo carril contrario, todo ello en una trazada que vaya a tener una mayor seguridad cuando un vehículo que circule por el mismo ocupe una parte importante de este.

En el caso de los círculos, lo que ha ocurrido es que se usa pintura reflectante de tipo antideslizante y ello ha dado buenos resultados que han hecho que en países como de la Unión Europa o Suiza cómo están estudiando ya la implantación en fase de pruebas de estos.

De hecho, en nuestro país ya podemos ver cómo se usan unas rayas de carácter perpendicular a la central, a la propia carretera, todo ello con una función parecida.

La necesidad de estar atento a las nuevas señales y marcas viales que aparecen

Lo que hay que tener claro es que es necesario que la Dirección General de Tráfico vaya haciendo las respectivas modificaciones en cuanto a las señales que sean necesarias. Los vehículos cambian, también lo hacen las necesidades medioambientales e incluso los conductores también cambian sus necesidades y, hasta en algunos casos, los comportamientos. Por todo ello, es justo que se tengan que adaptar a unas necesidades nuevas.

Por este motivo, los conductores también no debemos ser solo sujetos pasivos de todos estos cambios, hay que estar documentados e informados sobre los cambios que llegan para que así no tomen por sorpresa y se pueda reaccionar al respecto, algo que siempre es necesario.

De esta forma, también vamos a poder conducir con más tranquilidad, porque el ir por una vía y ver una señal de tráfico que no conocemos genera intranquilidad y en algunos casos se puede incurrir en una multa por no cumplir con la legalidad exigida. Así que ya sabes, consulta OK Diario, lee la página de la DGT y seguro que las nuevas señales que aparezcan no te van a pillar por sorpresa.

Son muchos los conductores que todos los años terminan siendo objetos de multa por no cumplir con las señales, algo que es especialmente triste cuando lo que ocurre es que incumplen las nuevas señales no por tener mala intención, sino por desconocer qué es lo que cuentan las mismas y si pueden realizar tal o cual maniobra.

Así que ya sabes, presta mucha atención y no te olvides que el desconocimiento de las normas ni exime de su cumplimiento, por lo que si contravienes alguna señal de tráfico, en la DGT la multa se te impondrá, la conozcas o no.