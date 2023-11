Ineos revoluciona el mundo del 4×4 con el Grenadier. Este potente y moderno todoterreno fabricado bajo los estándares más exigentes, ofrece lo último en tecnología off road, pero manteniendo los códigos de diseño más puros que tanto identifican a este tipo de vehículos. Un modelo con el que la compañía se desmarca de la tendencia del mercado que apuesta por eliminar la estética de antes e introducir elementos más modernos eliminando el carácter aventurero, lo que también se repite en las motorizaciones, ya que el Ineos Grenadier sólo cuenta con motores propulsados por combustión.

OKDIARIO se ha desplazado al pirineo aragonés para poner a prueba este todoterreno en condiciones extremas en un recorrido off road en el que el barro, las piedras, los vadeos y los desniveles no han sido un impedimento para el Grenadier, con unas capacidades todoterreno auténticas y un diseño que prima la funcionalidad por encima de la forma. Un 4×4 que ha demostrado su capacidad para llegar a aquellos lugares donde otros no pueden hacerlo gracias a sus altas prestaciones que permiten conducir por montaña sin comprometer la seguridad y la comodidad.

El fabricante automovilístico británico ha tomado nota de los mejores todoterrenos de la historia y se ha asociado con los principales proveedores para diseñar una máquina potente y práctica, que es a su vez sea un vehículo cómodo, resistente y fiable que responda a las expectativas de los conductores de 4×4 del siglo XXI, sin renunciar a su legado. A pesar de que Ineos ha iniciado este año su comercialización en el mercado español, el Grenadier es justo competidor de modelos como el Mercedes-Benz Clase G, el Jeep Wrangler o el Land Rover Defender, que cuenta con una abultada trayectoria.

Motorizaciones: de 249 CV y 286 CV

Si algo ha hecho bien Ineos es diseñar un todoterreno en el que su funcionalidad está por encima de todo, así como apostar por componentes de calidad, fiables y resistentes, con unas credenciales más que demostradas. Este es el caso de sus motores. El Grenadier, fabricado en la antigua planta de Mercedes-Benz en Hambach (Francia), monta dos motores BMW de 3,0 litros y seis cilindros en línea. Tanto el motor diésel Twin-Turbo de 249 CV (183 kW) y 550 Nm de par, como el motor turbo de gasolina con una potencia de 286 CV (210 kW) y 450 de par tienen un largo historial que avala sus cualidades.

En ambos casos, el motor va acompañado de una caja de cambios automática de ocho velocidades de ZF, los líderes del sector. Como no podría ser de otra forma, este todoterreno sólo está disponible en el mercado con la opción de tracción permanente a las cuatro ruedas, cualidad que hace que al Grenadier no se le resista ningún tipo de superficie.

La resistente caja de transferencia de dos velocidades tiene un funcionamiento manual e integra un diferencial central, que se bloquea en marchas altas o bajas. Además del diferencial de bloqueo central en la caja de transferencia, pueden añadirse como equipamiento opcional otros dos bloqueos de diferencial electrónicos, uno delantero y otro trasero, con un funcionamiento totalmente mecánico. Ambos se pueden conectar y desconectar desde el panel de control superior y, para proteger la transmisión, se desactivan de forma automática a partir de los 75 km/h.

Diseño exterior: un 4×4 de siempre

El Grenadier refleja todas las líneas de diseño que identifican los vehículos 4×4 de siempre, eliminando la estética moderna que está conquistando el segmento y manteniendo la esencia atemporal con códigos de diseño sencillos que sólo son interrumpidos por una serie de características prácticas, nada es superfluo, ni pretencioso. Características que reflejan de nuevo como la funcionalidad está por encima de todo.

Este es el caso de las aletas planas delanteras, perfectas para apoyar equipos y herramientas; las ruedas en las esquinas del chasis para mejorar sus capacidades todoterreno; los resistentes ejes rígidos para transportar cargas pesadas; a la altura de la toma de aire del motor para un vadeo seguro que alcanza una profundidad de 800 mm. Una lista a la que también hay que sumar las ópticas intercambiables y paragolpes delantero desmontable para hacer frente a los imprevistos de la montaña de una forma sencilla y con una simple caja de herramientas.

Con 4,89 metros de largo, 1,93 de ancho, 2,04 de altura y una batalla de 2,92 metros, el Ineos Grenadier destaca por sus grandes dimensiones exteriores que le otorgan 2,7 toneladas de peso. Una cifra un tanto elevada si lo compramos con otros modelos del mismo segmento, pero que no impide que todo sea posible con este 4×4. Para completar su estética de todoterreno atemporal, monta unas llantas de 17 o 18 pulgadas.

Da igual lo que haya que transportar, los propietarios de este modelo de Ineos podrán cargarlo, remolcarlo, arrastrarlo, recuperarlo o fijarlo al techo. Con una capacidad de remolque con frenos de 3,5 toneladas, más de 2.000 litros de espacio de carga y 5,5 toneladas de capacidad de arrastre para recuperar el propio Grenadier u otros vehículos. Perfecto para cualquier carga.

Diseño interior: práctico y resistente

Como en las motorizaciones y en el diseño exterior, el interior del Grenadier también destaca por su funcionalidad. Práctico y resistente, este todoterreno recupera el diseño básico, intuitivo y cómodo, ya que la firma británica incluye en la consola central del vehículo grandes botones, claramente etiquetados y separados, eliminando las habituales pantallas táctiles que han empezado a inundar, también, el mundo del 4×4. Un elemento que otorga una mayor seguridad y elimina distracciones al volante, ya que coloca en el centro toda la información para que tanto el conductor como el copiloto puedan utilizarlos de forma cómoda y segura.

Este 4×4 cuenta con un funcionamiento mecánico y analógico porque la compañía se ha propuesto eliminar el mayor número de chips para evitar retrasos en la producción de las unidades. De hecho, los asientos, se colocan de forma manual y sin las adaptaciones electrónicas a las que nos tiene acostumbrados el mercado. Unas características que no comprometen la comodidad interior y que introduce elementos menos sofisticados que son mucho más útiles para este tipo de vehículos.

Al todoterreno de sir Jim Ratcliffe le encanta mancharse de barro, y en OKDIARIO somos testigo de ello, pero eso no es ningún problema, porque se puede limpiar fácilmente tanto por dentro como por fuera. Con las cinco válvulas de drenaje en el interior, los propietarios pueden utilizar la manguera para limpiar el suelo sin preocuparse de que se dañen los materiales del habitáculo, ni que la tecnología interior se vea afectada por el contacto con el agua.