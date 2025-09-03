Alpine inaugura la era de la deportividad eléctrica con el Alpine A290. Con proporciones musculosas, este minideportivo tiene todas las señas de identidad de la firma de lujo francesa: prestaciones, agilidad y conducción instintiva. Con un par máximo de 300 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,4 segundos con su motor más potente, con un tacto de carretera deportivo sin dejar de ser confortable en el día a día.

Alpine A290: diseño de F1

Con unas dimensiones compactas de 3.990 mm de longitud, 1.820 mm de ancho, 1.520 mm de altura y 2.530 mm de batalla, el A290 destaca por su diseño. En el frontal se distingue por la doble X presente en su firma luminosa full LED, un guiño a las bandas adhesivas de las luces de los coches de rally de antaño. Sus vías anchas y sus líneas marcadas le confieren el aspecto deportivo de un Alpine.

Además, algunos elementos de su diseño, como el parachoques delantero y el difusor trasero, hacen referencia a A110, modelo del que hereda las pinzas de freno delanteras Brembo monobloque de 4 pistones, que completan el conjunto unas generosas llantas de 19 pulgadas.

A bordo, el puesto de conducción hace gala de un diseño deportivo y refinado con, dependiendo de la versión, una combinación de tela azul y tejido con revestimiento granulado o una tapicería específica de cuero gris y azul, un salpicadero bitono y un ambiente de iluminación personalizable.

La consola central se inspira en el icónico diseño de A110 e incorpora el selector de las marcas en forma de botones, mientras el exclusivo volante deportivo de tres radios incluye el mando giratorio para activar la frenada regenerativa y el botón OV, inspirado en la Fórmula 1, para otorgar más potencia al motor.

Repleto de tecnologías de seguridad activa y pasiva de última generación, A290 ofrece hasta 26 ayudas a la conducción para facilitar la conducción, simplificar y facilitar las maniobras de aparcamiento y proteger la seguridad de los ocupantes del vehículo.

Un motor de 220 CV

El nuevo pequeño deportivo 100% eléctrico de Alpine está disponible en cuatro versiones y dos niveles de potencia, 180 CV y 220 CV, con una batería de 52 kWh que ofrece una autonomía de hasta 380 km WLTP.

Alpine A290 en versión GT está disponible a través del crédito multiopción desde 290 euros al mes. También puede adquirirse desde 38.700 euros sin incluir descuentos ni ayudas hasta los 46.200 euros, en el caso de la edición limitada A290 GTS Première Édition con sólo 1.955 unidades disponibles, en homenaje al año de creación de la marca por Jean Rédélé.

La marca también incluye en la compra de A290 un paquete de servicios y soluciones que cubre las necesidades de todos los clientes en la nueva era eléctrica. Con el objetivo de facilitar la carga del vehículo, este plan incorpora dos productos de la marca Mobilize: un cargador doméstico de 7 kW con multitud de funcionalidades junto con su instalación realizada por Mobilize Power Solutions y la tarjeta Mobilize Charge Pass, que permite el acceso a más de 2.600 puntos de carga públicos en España y más de 300.000 en Europa, precargada con un saldo de 50 euros.