¿Es tu coche uno de los que te espía? Consulta la lista y revisa qué puedes hacer 

Cuando compramos ahora un vehículo en la actualidad estamos ante un coche espía que es ya más un ordenador que un automóvil. Muchas veces tenemos que ver como nos llegan multas a nuestro domicilio por parte de la DGT sin que te hayas dado cuenta de que tienes una multa proveniente de un radar o helicóptero.

Vivimos en una época de grandes avances tecnológicos y lo cierto es que subirse al coche supone el estar ante una especie de espionaje, tanto por parte del vehículo con su amplia lista con una gran cantidad de sensores de todo tipo como por la propia administración.

¿Nos espían los coches?

En un mundo tan interrelacionado, no es solo que la Dirección General de Tráfico sepa cómo conduces, es que la aseguradora también lo sabe por tus partes.

El propio vehículo, incluso baja el volumen de tu equipo de música cuando entrar en una zona protegida ante los ruidos.

Mozilla denuncia al ‘coche espía’

Si por algo conocemos a Mozilla es por haber creado Firefox, el famoso navegador. Esta es una organización carente de ánimo de lucro que en el estudio que han realizado evidencian las grietas en el campo de la industria del automóvil.

En el análisis de las marcas de coches que hicieron, no hubo ninguna que aprobase, puesto que evidenciaron un mal manejo de los datos por parte de los conductores.

El problema radica en que este tipo de coche espía, por llamarlos así, recopilan más datos de los precisos para sus servicios de conexión e interconexión.

Esto sucede porque no solo rastrean información para saber nuestra ubicación o la velocidad a la que conducimos, obtienen mayor cantidad de datos de los necesarios y esto no debería suceder.

La mayoría de las marcas comparten datos con terceros

En el estudio que hicieron se pudo constatar que buena parte de ellas compartieron sus datos con terceros, desde proveedores de servicios a empresas recopiladoras de datos.

Más del 50% de estas compañías pueden compartir esta información local, así como diversas agencias sin que sea necesaria una orden judicial.

Existen algunas marcas que incluso llegan a contar con datos en los que obtienen hasta información sobre la actividad sexual, como la japonesa Nissan.

La ciberseguridad, un problema para el automóvil conectado

El sector de la automoción está disfrutando de muchos avances, pero lo cierto es que, en materias como la ciberseguridad, están teniendo bastantes problemas.

Mozilla dice que en estos últimos tres años, la mayoría de las marcas han sufrido fugas de información y datos que suponen un peligro para la privacidad de los conductores.

Uno de los problemas más importantes es el que radica en la escasez de opciones que tienen los conductores.

Según van desapareciendo los coches que no están conectados, los nuevos modelos parece ser un coche espía que no da alternativa, puesto que con ello damos nuestros datos personales a unas empresas que no protegen nuestros datos como debieran.

¿Qué se puede hacer para evitar esta situación?

Desde Mozilla piensan que solo se pueda presionar a la industria del automóvil por parte de las administraciones que deberán contar con unas leyes más restrictivas. Proteger nuestros datos es una obligación para las marcas y eso deben saberlo.