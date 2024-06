El truco que usa la Guardia Civil para saber si vas bien cuando conduces: no se les escapa ni una

Los expertos en visión nos comentan, con toda la razón, que la vista es el sentido más importante al conducir, Todo problema relacionado se debe poner en conocimiento de un médico, el cual debe valorar si una persona tiene aptitud para conducir o no.

El riesgo que supone la miopía, hasta el astigmatismo o cualquier otra clase de enfermedad de la vista, puede terminar siendo un gran riesgo para la seguridad vial.

De acuerdo con los estudios de la asociación Visión y Vida, casi el treinta por ciento de los conductores han reconocido haber contado con problemas puntuales en algún momento para poder identificar carteles en las carreteras.

¿Cómo está la situación en España?

En nuestro país los problemas en la vista, vienen con una serie de códigos identificativos en la zona trasera del carnet de conducir, desde la utilización de gafas y lentillas, hasta otra clase de problemas.

La diferencia abismal entre ver y no ver

En nuestro país, tres de cada diez de conductores tienen alguna clase de problema de visión que reducirá la agudeza al volante, que muchas veces no se ha diagnosticado o tratado como es debido.

Mediante los ojos, los conductores reciben el ochenta por ciento de la información cuando se está al volante: por todo ello, ver bien es una tema de gran importancia. Por este motivo, son bastantes los conductores que tienen problemas de visión que toman la decisión de solucionarlos al pasar por el quirófano.

Los cambios implican una serie de trámites como tener que pasar un reconocimiento o comunicarlo a la DGT. De no ser así van a seguir enfrentándose a una multa por valor de 200 euros.

En la zona trasera del permiso de conducir hay tipos de permiso que tiene un propietario o propietaria.

Eso sí, en el apartado 12 hay sitio para las observaciones. Aquí se comenta si la persona va a precisar de forma obligatoria gafas, lentillas, recubrir un ojo, gafas o lentillas o una ayuda óptica en concreto.

Cuando haya una ausencia de este tipo de combinaciones va a informar a las autoridades del conductor, no va a necesitar de complemento alguno para que haya una buena visión.

Si aparece alguno de estos códigos y no lo tiene, cometerá una infracción grave que podrá tener una multa por 200 euros. En el caso de no tener unas gafas de repuesto no va a pasar nada, no será obligatorio.

Operación visual y conducir

Debemos ser conscientes de que las gafas, lentillas y demás soluciones, no son las únicas que hay para la corrección visual.

Ya decíamos que existen conductores que toman la decisión de operarse la eliminación de la miopía, astigmatismo o hipermetropía. De esta forma, se puede prescindir de dichos complementos.

Todo este retoque es con el que desaparecen los problemas en la visión, va a implicar algunos trámites que serán precisos para que dichos códigos puedan desaparecer del carnet.

Si se ignora todo esto, un agente nos puede sancionar por no portarlos. Y un justificante médico no te va a servir.

Los conductores que pasen por el quirófano para la corrección de la vista, van a tener que renovar la vista, deberán renovar el carnet.

Para hacerlo, deberán ir a un Centro de Reconocimiento autorizado y con el informe del oftalmólogo que hizo la operación, comunicarlo a la DGT, al ser un cambio en las condiciones psicofísicas.

Deberás estar un mes sin poder conducir

El Reglamento General de Conductores dice lo siguiente: “Tras un mes de efectuada cirugía refractiva, aportando informe de la intervención, se podrá obtener o prorrogar el permiso o licencia, con período de vigencia máximo de un año. Transcurrido un año desde la fecha de la intervención, y teniendo en cuenta el defecto de refracción prequirúrgico, la refracción actual y la posible existencia de efectos secundarios no deseados, a criterio oftalmológico se fijará el período de vigencia posterior”.

Un año vigente

Después de ese tiempo y contando con los documentos (informe de la intervención y certificado de haberse sometido al reconocimiento), la DGT va a expedir el nuevo carnet sin el código de las lentillas o gafas.

Dicho permiso estará vigente un año para la prevención del defecto de refracción prequirúrgico, la refracción y si se producen efectos secundarios.

12 meses de pasar la operación, el conductor va a tener que pasar de nuevo por el centro donde se realiza el reconocimiento, donde el oftalmólogo va a establecer el nuevo periodo de vigencia del carnet.

Desde ese momento, en las siguientes renovaciones que se produzcan no aparecerá el código en la parte de atrás del permiso, por lo que no existirá peligro de sanciones.

Ahora seguro que ya tienes todo esto mucho más claro, puesto que este tema es objeto de dudas y, sinceramente, debería ser un poco más fácil de realizar. Todo sea por la seguridad vial.