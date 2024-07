El truco de las matrículas de los coches: solo necesitas este dato

Uno de los datos que debemos saber de sobra es que la matrícula del vehículo es de los datos de mayor importancia de un vehículo, puesto que de la información que tiene, es posible saber bastantes cosas sobre él. El caso es que una cosa tan importante como es la propia edad que tiene el vehículo no es posible verlo de un único vistazo a la misma, aunque debes saber que existe un truco con el que es posible conocer la antigüedad de este. El caso es que no se debe mirar solo a la matrícula, lo que hay que poner es el ojo en las mismas ventanillas. Habitualmente, muchos de los coches cuentan con los cristales donde aparece grabado el año en el que se fabricaron, por lo que, de no haber cambiado, lo que ocurre es que son unos inmejorables indicadores de en qué momento fue cuando se matriculó el vehículo. Esta es la forma más rápida en la que es posible conocerlo, así como la que menos se conoce, pero no olvides que existen otra serie de métodos más habituales, pero que también son de gran practicidad.

Más formas de conocer la edad del vehículo

En el caso de que tengas acceso a la propia ficha técnica del coche y al permiso de circulación, son dos de las formas sencillas de poner tener acceso a los años que tiene el vehículo, puesto que es ahí donde aparece la fecha en la que se matriculó el coche. Cuando no puedas tener acceso a esta documentación, como pasa cuando se está interesado en un vehículo de segunda mano, es factible el hecho de que pidas a la Dirección General de Tráfico el informe sobre el vehículo. Existen de varios tipos, pero para ello en concreto, te bastará con el reducido, que debes saber que es de carácter gratuito y donde aparece la fecha de la primera matriculación que se produjo en nuestro país del vehículo en cuestión. Podemos también hablar del denominado como cálculo a ojo, donde se puede hacer “la cuenta de la vieja” con las matrículas, aunque ello solo va a valer para los coches del año 2.000 en adelante. Justo en ese momento fue cuando se realizó el cambio en nuestro país de la metodología en nuestro país para la matriculación de los coches, de tal forma que se pasó a un formato que se conformaba por cuatro dígitos y tres letras, que eran siempre consonantes. Todo esto al final posibilita un total de configuraciones más que suficiente como para que se produzca la matriculación de ochenta millones de vehículos y hay que calcular que, si observamos el ritmo de matriculaciones al que se va, no se agotarán hasta el año 2046, que es cuando se deberá proceder a la implantación de un método nuevo.

El usado actualmente, podemos decir que es bastante fácil, ya que conforme más elevada es la letra inicial en el abecedario, más nuevo es el automóvil, pero lo cierto es que si intentamos calcular el momento justo en el que se realizó la matriculación es bastante más complicado. Si que podemos realizar una estimación en este sentido, ya que, lo habitual es que cada letra primera vaya a durar entre dos y tres años, aunque existen casos en los que se han ido alargando más.

¿Qué hará la DGT?

Aunque se desconoce qué camino va a tomar la Dirección General de Tráfico en el campo de las matrículas y cómo se hará la inscripción en el futuro, lo que pasará es que el sistema intentará ser lo más asequible posible.

Otra cosa sería extraña, puesto que lo que se busca con el sistema mediante el cual se produce la inscripción de las matrículas es que no complique las cosas a la propia DGT. No olvidemos que dichas cotejaciones se utilizan para detectar robos, para multar las infracciones o simplemente para encontrar los vehículos, entre otras muchas cosas.

Está claro que el sistema que hay actualmente está cerca a su fin y hay que contar con ello, pero la solución tendrá que ser duradera, por lo que es normal que en la DGT se tomen con calma este cambio, porque lo cierto es que hay que pensar muy bien las cosas, pues no es algo que se haga todos los años.

Lo que sí podemos decir, es que ha sido todo un éxito el que ya no aparezcan los orígenes geográficos de los coches, puesto que antes generaban más problemas que beneficios.

Veamos una lista que deja claro a qué años corresponden las matrículas:

La letra B (2000, 2001 y 2002)

La letra C: (2002, 2003 y 2004)

La letra D: (2004, 2005 y 2006)

La letra F: (2006, 2007 y 2008)

La letra G: (2008, 2009 y 2010)

La letra H: (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014)

La letra es la J: (2014, 2015, 2016 y 2017)

La letra K: (2017, 2018 y 2019)

La letra L: (2019, 2020, 2021 y 2022)

La letra M: (2022 y 2023).