El truco más simple y rápido para evitar que se empañen los cristales del coche constantemente

La llegada del otoño, el aumento de las lluvias hace que tengan que ser tenidas en cuenta para la seguridad de la carretera. Hablamos de un fenómeno meteorológico, que es característico del otoño, siendo un problema para bastantes conductores.

Una combinación peligrosa

La combinación de la lluvia y el que se acumule humedad en los cristales de los coches puede terminan empañando los cristales, lo que terminará afectando a la visibilidad, debiendo ser eliminado cuando antes mejor.

Lo suyo sería tomar medidas para que dicho hecho se produjese nunca, pero podemos ir mitigando en buna medida que se pueda conducir con la necesaria seguridad.

La poca visibilidad por los cristales empañados puede impedir conducir

No debemos olvidar que el empañamiento de los cristales de los coches es originado por la diferencia de temperatura existente entre el interior y el exterior del propio cristal, lo que provoca una condensación de las pequeñas partículas de humedad que están en el aire.

Lo que ocurre es que dicha condensación se va a adherir a los cristales de forma que lo que hace es impedir que se pueda ver hacia fuera, lo que supondrá un importante problema en materia de seguridad.

Se puede eliminar en tan solo unos segundos, aunque tu coche esté recién arrancado y sin calefacción. ¿Y de qué forma?

El truco de la corriente diagonal

Con este truco es posible eliminar la condensación existente dentro del coche en solo unos pocos segundos.

Aunque uno de los mejores ayudantes de los conductores es el aire acondicionado, el cual permite que se seque el aire que entrará en el habitáculo y evitar así que haya mucha humedad en su interior, no todos los usuarios saben o lo que quieren usar, en especial en época invernal.

Por todo ello, la corriente diagonal lo que hace es crear un flujo de aire inmediato, de tal forma que se evite la condensación en el vehículo.

Esto es tan sencillo como que se abra la ventanilla del conductor y la del acompañante trasero que se pueda sentar detrás del acompañante, siendo estas unas ventanillas que solo necesitan abrirse tres dedos para que, en cuanto el coche arranque se genere una corriente diagonal a lo largo y ancho del interior del vehículo.

Conoce el truco para la eliminación de la humedad en el interior

El aire fresco, especialmente cuanto está en movimiento, lo que hace es eliminar el exceso de humedad en unos pocos segundos y que se reduzca la diferencia de temperatura entre dentro y fuera del coche.

Al no ser necesario que se bajen mucho las ventanillas, la corriente que tienen los usuarios no es demasiado grande y casi no se corre riesgo de que vayan a entrar gotas de agua si llueve.

Así que ya sabes, esperamos haberte ayudado con esta información que puede ser de gran ayuda ahora que entramos en una época en la que las lluvias van a ser más frecuentes.