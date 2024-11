El tiempo exacto que ganas cuando viajas a 140 kilómetros por hora: lo confirma un experto

Por fortuna, la sociedad en nuestro país dio una lección de ser cada vez más madura en la carretera y lo cierto es que cada vez corremos menos. Solo tenemos que circular por la misma, para darnos cuenta de que ahora no suelen adelantarnos tantos coches a gran velocidad, cuando antes era de lo más común.

Si que podemos decir que las multas en materia de velocidad se están disparando todos los años, pero es algo que sucede más por la gran presión a la que la DGT somete a los conductores. Son cada vez más los radares y están más escondidos, para poder captar más los excesos de velocidad.

¿Radares a pillar?

Aquí lo que van a pillar no van a ser delincuentes como tal, sino aquellos descuidos de los conductores que se han pasado ligeramente de la velocidad máxima.

En este caso, en particular, los matemáticos nos demuestran con números en la mano, que es absurdo correr, especialmente cuando se ejemplifica lo que se tarda en recorrer un kilómetro.

¿Vale la pena correr?

Algo que es cierto es que si vamos a una velocidad moderada, 60 km/h, y se pasa al doble, vamos a tardar cerca de la mitad en el recorrido de ese kilómetro, de tal forma que bajará del minuto que tardaremos a 60 a los 30 segundos que se tarda a 120.

Aquí hay que pensar que cuando el límite son 60 km/h y la DGT nos pilla circulando a 120 km/h nos vamos a llevar a casa una sanción por valor de 400 euros y 4 puntos menos del permiso de conducción.

Puede suponer un delito

Siempre es necesario valorar que nos encontramos cerca de entrar en el campo del delito, donde habría que afrontar un juicio por exceso de velocidad.

Respecto a este tema, lo que hace es seguir explicando que si en una autopista de 120 km/h vamos a 140, el tiempo que se gana es casi ridículo, pues hablamos de 4 segundos por kilómetro y nos vamos a enfrentar a una multa de cien euros sin la retirada de puntos del carnet.

Aquí no vamos a llegar a ganar ni siete minutos si se circula a 140 por una autopista de 120 km/h por espacio de 100 kilómetros, con todo el peligro que ello pueda suponer y la atención necesaria que precisa el conductor.

Cómo consultar las ubicaciones de los radares en la web de la DGT

Hablando de radares, también muchos conductores quieren saber dónde están situados los radares. Todos los años la DGT lo que hace es recopilarlos en un listado en el que se pueden conocer las ubicaciones que tienen los radares dependiendo de la provincia, carretera y punto kilométrico.

En el listado se van a concretar las ubicaciones que suelen ser más comunes en las que se van a situar los radares móviles, aunque los mismos no tienen por qué ser avisados en las carreteras.

El listado en todos los datos es posible encontrarlo en un enlace donde se descarga el archivo PDF, se llama Puntos y tramos de control de velocidad (radares).

Eso sí, hay otras opciones que no son tan cómodas. Una es descargar el archivo como Excel, que tráfico tiene accesible en su sitio web. En él mismo se encuentran los datos de los que antes hablamos, pero antes era posible consultarlo online y ahora se debe proceder a la descarga.

Otra alternativa es la consulta de dicho mapa al que se puede acceder al sitio web oficial, En cuanto se esté dentro, y para que no se ensucie la imagen, se filtrará para que solo puedan aparecer los radares en una pestaña que dice «niveles de circulación».

El mapa terminará apareciendo vacío y solo se puede ampliar la imagen mediante un zoom hasta, mínimo, el cuarto nivel. Justo desde ahí comenzaremos a poder encontrar la situación en la que estarán los radares, donde aparecerá la situación de los radares, donde vendrá la información de la carretera que consultemos, así como el punto exacto kilométrico y el mismo sentido de la circulación, que va a poder ser creciente o decreciente, dependiendo del caso.

¿Cuántos radares hay en España?

En cuanto se sepa cómo consultar la totalidad de ubicaciones de los cinemómetros fijos de tráfico, debemos pensar que todos los que veamos ahí serán radares, pero no todos los vamos a encontrar en el mapa. Eso sí, no se van a mostrar los radares móviles y no todos van a ser de la DGT.

No solo están los radares fijos, puesto que hay que pensar que la DGT cuenta con radares móviles, los denominados “invisibles”, o también llamados Veloláser, así como los Pegasus, que son los helicópteros que el organismo tendrá en su mano para la sanción, en el caso de que sea preciso.