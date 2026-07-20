Stellantis España gana un 78% menos hasta los 156,6 millones en 2025 por su reorganización estratégica

Stellantis España, la filial nacional del grupo automovilístico, obtuvo un beneficio neto de 156,6 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 78,2% respecto a los 718,9 millones registrados un año antes.

La reestructuración, promovida por el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, como consecuencia de una menor demanda en sus vehículos eléctricos, ha provocado que la entidad tuviera que hacer en el pasado ejercicio amortizaciones por valor de unos 22.000 millones de euros y llevó al grupo a registrar sus primeras pérdidas desde su creación en 2021, tras la fusión entre los grupos PSA y FCA.

Pese al fuerte retroceso del beneficio, la facturación de la filial española se mantuvo prácticamente estable. Así, los ingresos ascendieron a 15.666 millones de euros, un 1,2% más que en 2024, lo que elevó el peso de España hasta el 10,2% de la facturación global del grupo, frente al 9,8% del ejercicio precedente.

Beneficio operativo de Stellantis en España

En cambio, el beneficio operativo de Stellantis España se situó en 244,5 millones de euros, un 33,4% menos que en el ejercicio anterior. La compañía cerró además un reparto de un dividendo de 704,4 millones de euros. Los gastos financieros, por su parte, descendieron un 28,8%, hasta los 15,6 millones de euros.

En el ámbito industrial, Stellantis redujo un 2,2% su producción en sus plantas españolas durante 2025, hasta las 959.000 unidades fabricadas en sus plantas de Vigo, Zaragoza y Madrid. Según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso Europa Press, la compañía atribuye este descenso a la menor demanda en los principales mercados europeos, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos.

No obstante, el fabricante reforzó su liderazgo en la producción nacional al concentrar el 42,2% de los vehículos ensamblados en España, 0,9 puntos porcentuales más que un año antes, favorecido por el descenso generalizado de la producción del sector.

En cuanto a sus participaciones en joint ventures, Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta con CATL para desarrollar una gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza), registró unas pérdidas de 9 millones de euros en 2025, en un ejercicio marcado por el desarrollo del proyecto.

Empleo

En el plano laboral, Stellantis España cerró el ejercicio con una plantilla de 11.841 trabajadores, lo que supone 550 empleados menos que un año antes. La reducción responde a los planes de jubilaciones parciales y bajas voluntarias acordados con la representación sindical de los centros de Vigo, Zaragoza y Madrid, según ha detallado el grupo.