El renting de coches, una alternativa cada vez más atractiva para particulares

En la última década, hemos sido testigos de un cambio significativo en el comportamiento y las actitudes de los consumidores hacia la propiedad tradicional de automóviles, impulsado por una serie de factores que incluyen avances tecnológicos, cambios en las preferencias de estilo de vida y aumento de la conciencia ambiental. Esto se ha visto reflejado en un creciente interés por las formas alternativas al coche en propiedad, que brindan a los conductores la libertad y la comodidad que necesitan sin tener que pagar los altos costes asociados a la compra de un vehículo.

Comprar un coche implica asumir un compromiso financiero importante. Un compromiso que no se limita al desembolso inicial del propio vehículo, sino que continúa con los gastos corrientes: seguro, combustible y mantenimiento. Esto contrasta con las prioridades de las nuevas generaciones de conductores, que valoran la flexibilidad sobre la posesión y prefieren invertir su dinero en experiencias o bienes intangibles en lugar de atarse a la propiedad de un coche. Por este motivo, no es de extrañar que la compra de un automóvil ya no sea vista como la aspiración máxima para muchas personas, dado que existen opciones de movilidad más convenientes y económicas disponibles, como es el caso del renting.

El renting de coches ha experimentado un aumento significativo en popularidad en los últimos años y se ha convertido en una alternativa de movilidad cada vez más valorada por particulares, autónomos y empresas. Según el informe ‘Evolución datos del renting (2015-2023)’ de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), la organización más representativa y punto de referencia del sector en España, en los últimos ocho años, el número de clientes de renting ha aumentado un 360,51%, pasando de los 55.586 en 2015 a 255.981 en 2023. Además, el informe señala que el peso del renting en las matriculaciones se ha incrementado 12,15 puntos porcentuales, pasando del 14,22% en 2015 al 26,37% en 2023. Es decir, el renting antes aportaba al parque automovilístico español uno de cada siete vehículo y ahora, más de uno de cada cuatro.

Los clientes particulares, junto con los autónomos, han sido los que más han impulsado el crecimiento del renting en los últimos años. En el contexto actual, dominado por la incertidumbre económica, normativa y tecnológica, el renting de coches para particulares emerge como una opción atractiva para todo tipo de conductores gracias a su flexibilidad financiera, su adaptabilidad a los cambios normativos, su gestión simplificada y su capacidad de actualización tecnológica.

¿Cuáles son las ventajas del renting de coches para particulares?

A continuación, exploramos algunas de las ventajas más destacadas del renting para particulares:

1.- Cuota fija mensual

El renting de coches es una alternativa rentable a la compra de un vehículo. En lugar de realizar un gran desembolso inicial, los conductores sólo tienen que pagar una cuota mensual, sin sorpresas ni gastos imprevistos. La cuota mensual varía según el modelo del coche, el tiempo y el kilometraje anual seleccionado, pero suele ser más baja que una cuota de financiación para la compra de un coche nuevo. Además, los conductores no tienen que comprometerse a las exigentes y ataduras que supone la propiedad de un coche, ya que su compromiso se reduce a la permanencia que firman con la empresa de renting.

2.- Gran variedad de coches para elegir

Cuando se trata de comprar un coche nuevo, a veces las opciones se ven limitadas por el presupuesto. Sin embargo, esto no es así cuando se trata del renting para particulares. Hoy en día, las empresas de renting ofrecen amplia variedad de vehículos entre los que elegir, por lo que los conductores siempre pueden encontrar un coche que se adapte a sus necesidades. Además, los vehículos son nuevos y están equipados con la tecnología más avanzada.

3.- Seguro a todo riesgo, mantenimiento y asistencia en carretera incluidos

El seguro, el mantenimiento y las reparaciones son una preocupación habitual de los propietarios de vehículos. Con el renting, esta carga se reduce significativamente. Las empresas de renting ofrecen una cobertura a todo riesgo para sus vehículos y se encargan del mantenimiento preventivo y correctivo. Además, brindan asistencia en carretera 24 horas al día, 7 días a la semana, Todo esto garantiza que el coche permanezca en buen estado durante todo el periodo de alquiler.

4.- Gestión simplificada

Las empresas de renting se ocupan de todo el papeleo, desde la matriculación del coche hasta el pago de impuestos. Además, también se encargan de la gestión del vehículo. Al finalizar el contrato de renting, los conductores simplemente tienen que devolver el coche a la compañía y pueden optar por renovarlo o elegir otro vehículo.

¿Qué servicios están incluidos en la cuota de renting de coches para particulares?

Los servicios incluidos en la cuota fija mensual pueden variar dependiendo de la empresa de renting y del tipo de contrato que se establezca. Sin embargo, por lo general la cuota de renting a particulares suele incluir los siguientes servicios:

Servicio de matriculación Gestión y pago de impuestos Mantenimiento integral y reparación de averías Asistencia en carretera 24 horas Seguro a todo riesgo ITV Gestión de multas



Todo el parque de renting dispone de etiqueta medioambiental

Hoy en día, todos los vehículos en el parque de renting tienen algún tipo de etiqueta medioambiental. Según los últimos informes presentados por la AER, elaborados por el Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto), con los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), el 99,1% de los vehículos de renting dispone de etiqueta C o superior; mientras, en el total del parque español (sin considerar motocicletas), el porcentaje de vehículos que tienen este tipo de distintivo medioambiental es del 39,8%. Además, el 29,8% de los vehículos de renting cuentan con etiqueta ECO o 0 (los más eficientes), mientras en el resto del mercado se quedan en el 4,9%. Esto refleja la renovación constante del parque de vehículos de renting, lo que promueve una movilidad más limpia y segura.