El rent a car en Baleares: hacia la gobernanza digital del desplazamiento

La actual controversia sobre la limitación de vehículos de alquiler en las Islas Baleares, especialmente en Ibiza y con una previsible extensión del debate a Mallorca, no puede analizarse únicamente como un conflicto sectorial entre la Administración y las empresas de rent a car. En realidad, estamos ante una cuestión mucho más profunda: cómo se gobierna un espacio público finito en territorios sometidos a una presión turística, residencial y ambiental extraordinaria.

Las islas son, por definición, territorios de frontera física. No pueden ampliar indefinidamente sus carreteras, sus aparcamientos, sus accesos portuarios ni sus espacios naturales. La movilidad en un territorio insular tiene una característica diferencial frente a la peninsular: todo vehículo que entra, permanece o circula genera un impacto acumulativo sobre una infraestructura limitada y sobre una comunidad residente que soporta los costes de la congestión. Esta realidad explica que las administraciones públicas hayan empezado a introducir medidas de control de afluencia de vehículos, como ya ocurrió en Formentera y como ahora sucede en Ibiza mediante la Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística. Dicha norma habilita al Consell Insular para fijar techos de vehículos, establecer acreditaciones, ordenar la entrada y permanencia de vehículos y regular específicamente los vehículos de alquiler sin conductor.

El problema, por tanto, no está en que la Administración quiera intervenir. La gestión pública moderna no puede permanecer pasiva ante la saturación de carreteras, los episodios de congestión, la pérdida de calidad de vida de los residentes o el deterioro de la experiencia turística. El espacio público es un bien común y, como tal, debe ser ordenado. La cuestión decisiva es cómo se interviene, con qué datos, con qué proporcionalidad, con qué garantías jurídicas y con qué nivel de neutralidad competitiva.

Desde el punto de vista jurídico, las medidas restrictivas sobre la entrada o circulación de vehículos pueden encontrar cobertura en objetivos legítimos: protección ambiental, ordenación territorial, movilidad sostenible, seguridad vial, preservación del paisaje o defensa de la calidad turística. La propia Ley 5/2024 invoca expresamente la congestión del territorio insular, el incremento del parque móvil y el aumento de entradas de vehículos por vía marítima como fundamento de la intervención pública. Según la exposición de motivos, el parque de vehículos en Ibiza pasó de 63.062 vehículos en 1996 a 160.835 en 2023, y la entrada anual de vehículos se cuadruplicó entre 2001 y 2022.

Ahora bien, que exista un objetivo legítimo no significa que cualquier medida sea jurídicamente aceptable. En un Estado de Derecho, las restricciones a la actividad económica, a la libre prestación de servicios, a la libertad de empresa y a la circulación deben superar un juicio estricto de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. No basta con afirmar que hay saturación; hay que acreditar que la medida concreta adoptada es adecuada para reducirla, que no existe una alternativa menos restrictiva y que el reparto de cargas entre operadores se realiza con criterios objetivos, transparentes y razonables.

Ahí es donde surge la preocupación del sector del rent a car. Las empresas de alquiler de vehículos no niegan la existencia de un problema de movilidad en Baleares. Lo que cuestionan es que se las convierta en el sujeto principal de la restricción, como si fueran la causa estructural de la saturación, cuando en realidad son una consecuencia de la demanda turística y de la insuficiencia de alternativas de transporte público, intermodalidad y movilidad compartida. La propia norma reconoce que los vehículos de alquiler son utilizados por una parte relevante de los turistas, pero también admite la dificultad de disponer de datos precisos sobre su número por estar muchos matriculados fuera de la isla.

Esta precisión es esencial. En movilidad, regular sin datos suficientemente robustos puede conducir a decisiones aparentes, pero no necesariamente eficaces. Limitar el número de vehículos de alquiler puede reducir la oferta disponible, encarecer el servicio, alterar la competencia y perjudicar al visitante que no dispone de alternativa real para desplazarse. Pero no garantiza, por sí solo, una reducción equivalente de la congestión si no se actúa también sobre el conjunto de desplazamientos: vehículos privados de turistas, residentes, transporte discrecional, distribución urbana de mercancías, taxis, VTC, motocicletas, accesos a espacios naturales, aparcamiento y transporte público.

La controversia es todavía más delicada cuando el sistema de asignación de permisos introduce diferencias entre operadores. La Ley 5/2024 permite al Consell fijar el número máximo de vehículos de alquiler que pueden entrar anualmente en Ibiza para su comercialización, así como el número máximo que puede circular durante los periodos de limitación. También prevé que el mecanismo de adjudicación de acreditaciones posibilite la entrada de nuevos operadores. Sin embargo, los conflictos aparecen cuando el reparto efectivo de autorizaciones puede beneficiar a determinados modelos empresariales y penalizar a otros sin una justificación suficientemente vinculada al objetivo de movilidad.

La intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con los sistemas de reparto en Ibiza y Formentera muestra que el debate no es meramente político o sectorial. Según informaciones publicadas, la CNMC no cuestiona que una administración insular pueda controlar legalmente la afluencia de vehículos, pero sí ha objetado métodos de reparto que considera discriminatorios o restrictivos de la competencia. Esta distinción es clave: limitar puede ser legítimo; repartir mal la limitación puede ser jurídicamente vulnerable.

Por ello, la solución no debería plantearse como una guerra entre sostenibilidad y rent a car. Ese enfoque es estéril. La sostenibilidad no puede construirse contra sectores económicos que forman parte esencial del ecosistema turístico, del empleo y de la conectividad funcional de las islas. Pero tampoco puede sostenerse que la movilidad turística deba quedar al margen de cualquier límite. El verdadero reto consiste en pasar de una lógica de prohibición o cupo rígido a una lógica de gestión inteligente de la movilidad.

En este punto conviene cambiar la pregunta. La cuestión no debería ser únicamente cuántos vehículos hay en la isla, sino cuántos desplazamientos se producen, dónde, cuándo, con qué intensidad y con qué impacto sobre la red viaria. Un vehículo estacionado durante horas no genera el mismo efecto que un vehículo en circulación en hora punta por una carretera saturada o accediendo a una cala con capacidad limitada. El problema de la movilidad no es solo el stock de vehículos, sino el flujo de desplazamientos.

Esta diferencia abre la puerta a una nueva generación de políticas públicas. En lugar de limitar de forma general el número de vehículos por operador, Baleares debería avanzar hacia un sistema de gobernanza digital de la movilidad basado en datos, predicción y gestión dinámica de la capacidad. El instrumento central podría ser un gemelo digital de la movilidad insular: una representación virtual, actualizada y operativa del territorio, capaz de integrar datos de aforos, matrículas, reservas, transporte público, aparcamientos, accesos portuarios, zonas sensibles, meteorología, eventos, ocupación turística y patrones reales de desplazamiento.

Con un gemelo digital, la Administración no se limitaría a establecer cupos administrativos anuales o estivales. Podría gestionar la movilidad por corredores, franjas horarias, niveles de congestión y espacios físicos concretos convertidos en ámbitos virtuales de regulación. En otras palabras: no se trataría tanto de impedir que una empresa disponga de un determinado número de vehículos, sino de ordenar cuándo, dónde y en qué condiciones esos vehículos pueden circular o acceder a zonas tensionadas.

Este modelo permitiría aplicar restricciones más quirúrgicas y menos lesivas. Por ejemplo, limitar temporalmente el acceso motorizado a determinados espacios naturales cuando se supere un umbral de ocupación; modular los permisos en función de la congestión real; incentivar desplazamientos fuera de horas punta; reservar capacidad para vehículos de cero emisiones solo cuando ello tenga sentido ambiental y operativo; coordinar la oferta de rent-a-car con lanzaderas, transporte público o aparcamientos disuasorios; y ofrecer información anticipada al usuario para que planifique su movilidad antes de iniciar el desplazamiento.

La propia Ley 5/2024 ya contiene elementos que apuntan en esa dirección, como la obligación de las empresas de alquiler de comunicar diariamente matrículas o bastidores de los vehículos que entren y salgan de Ibiza mediante una plataforma informática de intermediación de datos. Ese deber de información, bien diseñado, podría dejar de ser una simple carga administrativa y convertirse en la base de un sistema avanzado de planificación pública. Pero para ello deben garantizarse seguridad jurídica, protección de datos, interoperabilidad, trazabilidad de decisiones y participación del sector.

La colaboración público-privada resulta imprescindible. Las empresas de rent a car disponen de información valiosa sobre reservas, demanda, estacionalidad, perfiles de uso y disponibilidad de flota. La Administración dispone de datos de tráfico, ocupación territorial, planificación viaria y protección ambiental. Si ambas fuentes se integran bajo reglas transparentes, el resultado puede ser una política de movilidad más eficaz que un cupo estático y menos conflictiva desde el punto de vista jurídico.

Además, una regulación basada en desplazamientos y no solo en vehículos permitiría alinear mejor la política pública con los principios europeos de proporcionalidad y neutralidad competitiva. No todos los operadores generan el mismo impacto, no todos los vehículos se usan igual y no todos los desplazamientos tienen el mismo coste social. Una empresa con flota más moderna, mejor trazabilidad, integración con transporte público, sistemas de reserva inteligente y compromiso con horarios o zonas de baja presión no debería recibir el mismo tratamiento que otra que maximiza rotación en puntos saturados sin gestión de impacto.

Baleares tiene ante sí una oportunidad. Puede convertir la crisis del rent-a-car en un conflicto judicializado de larga duración, con inseguridad para empresas, usuarios y administraciones. O puede liderar un nuevo modelo de gobernanza insular de la movilidad, basado en datos, tecnología, proporcionalidad y corresponsabilidad. La primera vía conduce al enfrentamiento entre sostenibilidad y mercado. La segunda permite compatibilizar sostenibilidad, competencia, turismo de calidad y libertad de movilidad.

El espacio público es finito, especialmente en una isla. Pero precisamente por eso debe gobernarse con inteligencia, no solo con restricciones. La movilidad del futuro no se gestionará contando vehículos de forma aislada, sino comprendiendo desplazamientos, anticipando saturaciones y regulando dinámicamente los espacios físicos a través de herramientas digitales. El reto jurídico y político no es elegir entre libertad o límites, sino construir límites legítimos, proporcionados, transparentes y tecnológicamente precisos.

En Baleares, el debate sobre el rent a car debería ser el punto de partida de esa nueva etapa. Porque la sostenibilidad no consiste en señalar culpables, sino en diseñar mejores reglas para que residentes, visitantes, empresas y territorio puedan convivir en un espacio común que, por definición, no puede crecer indefinidamente.