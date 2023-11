Por qué todo el mundo habla de la etiqueta A de la DGT y qué es

La DGT lo que hace es usar las etiquetas o distintivos de carácter ambiental para hacer la clasificación de los vehículos en nuestro país, siempre basándose en la eficiencia en el plano energético, teniendo en cuenta los niveles de partículas de carácter contaminante que son expulsados a la atmósfera.

¿Cuántas clases de pegatinas existen?

Las pegatinas existentes son Cero, Eco, B y C, pero no se habla nunca de otra etiqueta, la llamada A, por lo que podemos afirmar que no existe, puesto que desde la Dirección General de Tráfico, solo van a estipular las cuatro y le otorgan una quinta categoría a los vehículos que no tienen etiqueta.

¿Cuál es el significado de la etiqueta A de la DGT?

Realmente, lo que sucede es una confusión, puesto que se ha podido determinar, por una parte, de la población y los medios de comunicación que los coches que carecen de la etiqueta de la DGT, son los que más contaminan, los que tienen la pegatina A, que no la recoge la DGT en su normativa sobre los distintivos ambientales.

Por lo tanto, la etiqueta A de la que estamos hablando, lo cierto es que no existen, puesto que no se va a poder poner en el parabrisas del coche, por lo que no se va a poder encontrar.

Hay que tener en cuenta que los coches no cuentan con derecho a que se lleve una pegatina de la DGT por lo que circulan sin nada en la luna que pueda indicar en dicha categoría.

¿Qué coches son los que no tienen derecho a etiqueta?

La categoría de coches a los que la DGT no les otorga ninguna clase de pegatina de las medioambientales, hablan de los coches de gasolina que fueron matriculados antes del año 2000 y los diésel que tengan una placa que sea inferior antes del año 2.000 y los diésel que tengan una placa inferior al año 2006. Todos ellos no tienen derecho a contar con pegatina.

Ahora hay una cifra próxima a los 10 millones de coches que carecen de pegatina. No olvidemos que esta clase de coches no pueden solicitar el distintivo, puesto que lo que hacen es incumplir las normas que establece la DGT.

¿Qué pasa con los coches históricos?

Los automóviles denominados históricos son la única opción a la que se puede acercar todo vehículo con unos años para poder tener una alternativa de poder circular con la nueva ley de estos vehículos que se espera que llegue el año que viene.

A partir de 30 años, estos coches, van a poder circular por el centro de las ciudades, pero claro, también es cierto que hay que tener un coche que llegue a esta extensión de años.

La administraciones se ha dado cuenta de que al paso que vamos hay real peligro de perder mucho patrimonio automovilístico.

Veremos a ver qué ocurre en los próximos meses y cómo se desarrolla todo.