Qué permiso necesitas para conducir una moto de agua este verano en España: requisitos y edad mínima

Conducir una moto de agua este verano en España es algo que podemos hacer siempre que cumplamos con los requisitos y la edad mínima para obtener este permiso. Las actividades acuáticas son las que acabarán marcado la diferencia, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. De tal forma que tocará empezar a prepararnos para afrontar este destacado cambio que podría acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera esencial.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando a la hora de realizar una actividad que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Estos días en los que cada gesto cuenta y podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Esta moto de agua que tanto nos gusta conducir requiere de unas condiciones que deberemos tener en consideración en estos días en los que cada detalle cuenta. La seguridad es lo más importante y quizás encontrar la forma que nos enfrentaremos a una actividad de lo más refrescante si se hace con todos los conocimientos y práctica necesarios.

Este es el permiso de conducir de una moto de agua

De la misma forma que en las carreteras necesitamos un determinado permiso que puede ser esencial que tengamos en consideración. Es hora de poner en práctica este tipo de elementos que pueden acabar siendo claves para pasar las vacaciones que queremos.

Conducir una moto de agua, no parece desde fuera complicado, pero debemos tener en cuenta, que no deja de ser un vehículo a motor de una gran cilindrada. De tal forma que tocará empezar a descubrirnos algunos cambios que quizás nos invitarán a sacarnos un carnet específico.

Uno que nos permita ponernos al volante de una moto de agua con total seguridad. Podremos recorrer esta costa maravillosa que tenemos en nuestro país, descubrir la esencia de este mar o quizás ríos y lagos en una actividad acuática que puede darnos más de una alegría.

Si tienes pensado ponerte al volante de una moto de agua, deberás disponer de un permiso y de unas condiciones necesarias para poder obtener aquello que necesitamos en estos días.

Estos son los requisitos y la edad mínima

Conducir una moto de agua requiere antes de sacarse el permiso de unos requisitos y edad mínima que puede convertirse en un detalle esencial. Podremos recorrer los espacios acuáticos que queremos empezar a vivir en estos días en los que todo puede ser posible con la seguridad que necesitamos.

Los expertos de AMV nos explican los tipos de carnet que podemos llevar en especial en estos días en los que la potencia de estas motos puede ser clave:

Clase A. Habilitaba para manejar motos de agua propulsadas por una turbina con una potencia igual o superior a 110 CV.

Clase B. Autorizaba a gobernar motos acuáticas con una potencia de entre 55 y 110 CV.

Clase C. Permitía conducir motos náuticas con una potencia inferior a 55 CV.

Hay otro elemento que podemos utilizar para conducir una moto de agua: «Licencia de navegación. Popularmente conocida como «titulín», es el carnet de moto de agua más básico. La licencia de navegación permite manejar motos acuáticas y embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora durante el día y siempre que no se alejen más de 2 millas náuticas de la costa. Este carnet es posible sacárselo a los 18 años (a partir de 16 años con permiso paterno)».

Pero en nuestro país en caso de alquilar una moto de agua, no será necesario tener carnet de conducir este vehículo con algunas excepciones: «Sin embargo, en nuestro país no es necesario tener un carnet de moto de agua cuando se vaya a conducir una moto acuática en la modalidad de alquiler, por horas o fracción, en circuito o en excursiones colectivas. Por consiguiente, si vas a alquilar una moto acuática en los citados supuestos no te exigirán ser titular de un carnet de moto acuática. Ahora bien: La empresa de alquiler de motos de agua tiene que estar autorizada para prestar dicho servicio. Sus monitores sí deben poseer una licencia y han de instruir a los clientes sobre el manejo de la moto acuática para que la experiencia sea segura».

En caso de querer tener una moto propia será imprescindible tener carnet o enfrentarnos a unas multas que pueden llegar a los miles de euros. Ante esta amenaza siempre será mejor tener el carnet en la mano, aunque para conducir una moto de agua con seguridad, este carnet puede ayudar a ganar práctica y realizar esta actividad de la mejor manera posible.