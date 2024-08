¿Qué hacer si un coche ocupa cuatro plazas de aparcamiento? Lo que dice la ley

El número de denuncias en las redes sociales que hay sobre los malos comportamientos de los conductores, tanto en la carretera como al estacionar el vehículo sigue aumentando.

Muchas veces ha ocurrido que se criticó la invasión de muchas plazas de parking, o hasta de un espacio que se ha prohibido sobrepasar. Hablamos de una demanda a nivel social que aumenta cuando ocurre en centros comerciales o en sitios públicos en los que los vehículos van a estacionar en dos o más huecos, lo que hará que otros conductores no vayan a poder dejar los coches.

Hay una serie de circunstancias en las que las plazas pueden quedarse pequeñas para los automóviles más nuevos al haberse diseñado hace bastante tiempo. El caso es que hay otras, donde el conductor toma la decisión.

Incluso aunque existe un espacio más que suficiente, invadiendo dos o más huecos para poder asegurar de que nadie va a dejar el vehículo muy cerca o para evitar golpes con la apertura de las propias puertas.

El Mercedes de cuatro plazas

En esta ocasión, lo que salió a la palestra fue un Mercedes que lo que hizo fue ocupar cuatro plazas en el parking de un supermercado. Hablamos de una escena que acabó por sorprender a @JoseMariBailo, un usuario de X,que lo que hizo fue divulgar la imagen del automóvil, que lo que hacía era ocupar muchísimos espacios. Literalmente decía:“Ni dos, ni tres. Cuatro, señores. Cuatro plazas como cuatro soles”, escribió @JoseMariBailo. “¿Qué se hace con estos gilipollas? ¿A qué contenedor van?”, añadió finalmente.

Todo ello lo que pasó es que terminó por desatar la indignación en las famosas redes sociales, algo que se pudo ver reflejado en la serie de comentarios que se hicieron del tweet viral, lo que terminó por recibir más de 15.000 me gusta.

Respecto de este tema, podemos hablar del comentario que hizo @serkaape: “Deberían pagar 4 veces el aparcamiento. Y si es gratis, pagarlo a precio de oro, por tontos. A veces lo he pensado con la gente que ocupa dos sitios en la calle, en barrios difíciles de aparcar o con pago regulado”.

Además, otros usuarios van a compartir dicho hilo, otros ejemplos que conducen a la misma conducta. De todos estos, podemos hablar de un Mercedes que estaba estacionado entre varias plazas para minusválidos. Lo que hizo @Encabronado8 fue escribir: “Te gano. 4 plazas de minusválidos… Hubo “alguien” que se lo ralló”.

Aparcar fuera de la plaza no es legal

Tanto con intención como sin ella, el aparcar un coche entre dos espacios no solo es algo molesto o creemos que demuestra no tener demasiada educación, además es que hablamos de una maniobra que es ilegal en nuestro país.

Pensemos que el aparcamiento, como tal en zonas públicas, se ha regulado por el Reglamento General de Circulación en nuestro país.

Dicho reglamento va a determinar que toda infracción en la vía pública o en los estacionamientos de los supermercados o en los centros comerciales es susceptible de sanción.

“Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible”, deja claro el artículo 92 del RGC.

De la misma forma, el no cumplimiento con las normas para estacionar, tiene una serie de consecuencias a nivel legal y práctico. En este sentido, las autoridades, al ser alertadas por los ciudadanos, es posible que intervengan con una grúa de cara a poder el vehículo infractor hasta los almacenes municipales.

Así, las invasiones de las plazas, como la que hemos denunciado, pueden terminar acabando en multas que pueden ser de hasta 200 euros, sin hablar de los costes del rescate del coche del depósito.

La solidaridad, siempre es necesaria

Los aparcamientos siempre deben realizarse no solo pensando en el simple estacionamiento de nuestro vehículo, también en los otros usuarios. No hay que olvidar que la calle es de todos y también los aparcamientos públicos lo son, pero hay que ocupar la plaza que nos corresponda o elijamos, no las demás.

Esto es algo que podríamos decir que forma parte de la educación de las personas, puesto que debe nacer de nosotros el aparcar correctamente y no estar en sitios que no nos correspondan.

Por todo ello, después de todo lo que hemos comentado, seguro que te pensarás más dónde y cómo aparcas. Además, no olvides que si aparcas mal estarás con más boletos para que algún otro conductor te pueda «marcar» el coche o hacerle algún estropicio, por no hablar de que llamen a la grúa para que retiren el coche.