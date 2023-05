Muchas son las preocupaciones que nos surgen al montarnos al coche y dirigirnos al centro de la ciudad -en nuestro caso Madrid-. Dónde aparcar o por qué calles se puede circular con las nuevas restricciones medioambientales son algunas de las más frecuentes y que la versión eléctrica del Fiat 500 resuelve fácilmente. Motivo por el que este modelo del fabricante automovilístico italiano se ha convertido en uno de grandes referentes del automóvil ‘cero emisiones’ en el mercado automovilístico europeo.

Para comprobarlo en primera persona, este diario se ha subido al volante del cinquecento eléctrico en una versión Urban Range que ofrece 95 CV de potencia y una batería de 24 kWh, que le otorgan una autonomía de 190 kilómetros.

Durante un día entero hemos podido cumplir con todas nuestras tareas sin preocuparnos por la autonomía desplazándonos desde la fábrica de Stellantis en Madrid -donde hemos recogido el modelo- hasta la zona de Pinar de Chamartín para asistir a una reunión en la redacción de OKDIARIO. Para luego conducir por el Barrio Salamanca y visitar la colección de arte contemporáneo SOLO, sin problema para aparcar por las dimensiones del vehículo y comer en el centro de la capital sin miedo a ser multado por las restricciones medioambientales.

Un recorrido en el que además de hacer gala de su practicidad por su dimensiones y la etiqueta CERO de la DGT que luce en el parabrisas, el Fiat 500 Urban Range también demostró una conducción agradable y silenciosa, además de eficiente con consumos muy bajos con rangos entre los 10 y 11kWh/100 km.

Un urbanita en toda regla

Con 190 kilómetros de autonomía, 95 CV (70 Kw) y un alto nivel de prestaciones, la versión Urban Range del Fiat 500 eléctrico es una alternativa especialmente pensada para disfrutar a fondo de la ciudad, con total libertad y con las ventajas de la movilidad eléctrica, entre ellas el acceso a zonas céntricas incluso en episodios de alta contaminación. Adaptado a la conducción en las calles y avenidas de las grandes metrópolis, su autonomía en ciclo urbano puede alcanzar los 257 kilómetros, una cifra más que suficiente para cubrir los trayectos diarios y aventurarse más allá.

La gama está disponible en las carrocerías berlina, disponible desde 19.390 euros; 3+1, desde 21.850 euros; y cabrio, desde 22.125 euros, se estructura en tres niveles denominados RED, Nuevo 500e y La Prima by Bocelli cada uno de ellos con altas prestaciones en materia de tecnología, conectividad y seguridad pero sin perder el ADN que tanto caracteriza al modelo.

Acabados con significado

El acabado Fiat 500 RED está disponible tanto en carrocería berlina como en versión cabrio. Esta edición especial, que se distingue por su vocación solidaria en favor de la iniciativa (RED), impulsada por Bono, el vocalista de la banda U2, y el filántropo Bobby Shriver para ayudar financieramente a The Global Fund, el Fondo de las Naciones Unidas contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

El color Rojo que expresa la solidaridad con las personas que luchan contra el sida, es la seña de identidad de esta edición especial. Disponible, junto al Gris Mineral, el Blanco Ice y el Negro completan la gama de colores. El Rojo está presente en el frontal, en los logos del embellecedor de las ruedas y el centro del volante, las carcasas de los retrovisores, el salpicadero y, sobre todo, en los asientos.

Por su parte, la nueva versión del Fiat 500e concentra todos los elementos que han convertido a este modelo en un auténtico icono de estilo, tecnología, materiales y equipamientos. Cuenta con el nuevo sistema de infoentretenimiento en el salpicadero, con una pantalla táctil ‘cinerama’ de 26 cm (10,25″), con GPS y sistema Uconnect 5, que cuenta con el sistema de interfaz Natural Language con reconocimiento de voz avanzado, como equipamiento opcional.

Surgido de la colaboración de dos referentes italianos como el Fiat 500 y el cantante Andrea Bocelli, el Fiat 500 eléctrico La Prima by Bocelli constituye el acabado superior de la gama, tanto en el apartado de las funciones de ayuda a la conducción, con la ayuda al estacionamiento 360º, el control de crucero adaptativo, la cámara de visión trasera o el detector de ángulo muerto, como en equipamientos de alto nivel como los asientos y el salpicadero tapizados en eco-cuero, el techo de cristal en la versión berlina o los faros Full LED.

Una versión que presenta, como punto fuerte, un equipo audio JBL Premium, que permite elegir entre cuatro paisajes sonoros exclusivos: la intimidad e My Music Room, las tonalidades y sensaciones de My Record Studio la espectacularidad de Giuseppe Verdi Opera House, Pisa y la gran escena que recrea My Open Air Arena.