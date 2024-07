Palo de la DGT: adiós a renovar el carnet de conducir a partir de este día

En la DGT se ha implantado una medida nueva que lo que quiere es que siga aumentando la seguridad vial en los vehículos. De esta forma se va a poder determinar si los conductores realmente son aptos y cuáles no lo son para poder realizar la renovación del permiso de conducir para 2025. No hay que olvidar que para la mejora en el campo de la seguridad vial, la Dirección General de Tráfico, lo que quiere es controlar qué personas van a poder obtener dicha licencia para conducir o quienes podrán renovar con la que cuenten. En este sentido es donde es importante valorar las capacidades que tiene cada conductor. Uno de los temas más complicados son las enfermedades a la hora de ponerse al volante, un tema que en muchos casos crea inconvenientes, los cuales son incompatibles con la conducción, como sucede con los medicamentos que se recetan para dichas enfermedades y es algo debido a los efectos que las propias pastillas pueden terminar ocasionando en las personas y que hace que las personas no sean aptas para poder conducir. Las enfermedades afectan a las personas mayores, pero también las puede padecer cualquier tipo de persona. Solo se puede conservar el carnet si se obtiene un informe médico que vaya a certificar que no tienes riesgo alguno para conducir.

¿Son un peligro los conductores de avanzada edad?

Se suele decir que son peligrosos los conductores de avanzada edad y que incluso se ha generado un debate sobre si se les debería quitar dicho permiso. Todo esto suele ocurrir cada vez que un conductor de una determinada edad se va a ver implicado en un accidente de tráfico. Lo que debemos tener claro es que dejar de conducir es una cuestión de aptitud y no de edad. Cada cierto tiempo es posible ver cómo los rumores sobre una revisión de los plazos para renovar el carné de conducir entre los usuarios de la tercera edad es más importante. Una gran polémica que salta entre los medios. Pensemos que los conductores de edad avanzada son algo más de un 15% más de los permisos, según los datos de la DGT. Lo que dicen las estadísticas es que hay menos siniestros viales con lesionados que los jóvenes, pero van a tener una mayor vulnerabilidad que cuando tienen lesiones de tráfico. En España como tal no existe una fecha de caducidad para el permiso de conducir. Es posible renovar el carné de moto o coche cada década hasta los 65 años, y desde esa edad se renueva cada cinco años.

¿Cuáles son las enfermedades que pueden provocar que no puedas renovar la licencia?

En la DGT lo que han hecho es proporcionar una lista en la que hay 35 enfermedades en este sentido.

Accidente isquémico transitorio.

Aneurisma de grandes vasos.

Apnea del sueño.

Crisis o pérdida de conciencia.

Demencia o trastorno de ansiedad.

Depresión.

Desfibrilador automático.

Diabetes mellitus insulinodependiente.

Disección.

Dolencias oncológicas.

Enfermedades cardíacas.

Enfermedades degenerativas, neurológicas y crónicas.

Enfermedades digestivas.

Enfermedades endocrinas.

Enfermedades neurológicas.

Enfermedades oncológicas.

Enfermedades respiratorias.

Esclerosis lateral amiotrófica

Hipotiroidismo y paratiroides.

Infarto agudo de miocardio.

Nefropatía con diálisis.

Problemas vasculares.

Prótesis valvulares.

Trasplante renal.

Trastorno de la personalidad.

Trastorno del desarrollo intelectual.

Trastorno obsesivo-compulsivo.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Trastornos del sueño.

Trastornos oncohemáticos.

¿Qué es lo que impulsa a los conductores mayores a dejar el volante?

Lo que dejaron claras las conclusiones sobre el informe que realizó la Fundación Mapfre es que muchos conductores se despiden del volante sobre los 75 años y hay un porcentaje de algo menos de la mitad que dice haberlo hecho de manera involuntaria y donde su entorno es el que lo ha forzado.

Por lo general, los mayores suelen tardar como media un año desde que piensan en dejar de conducir hasta que eso pasa a ser una realidad y los motivos más importantes son sus condiciones médicas, problemas memorísticos, problemas para la conducción de vehículos, o los diagnósticos de demencia.

La importancia de saber retirarse a tiempo

Aunque a todos nos cuesta el hecho de no poder ya conducir y dejar de ser autónomos, también no es menos cierto que la sensación de no contar ya con una total seguridad cuando estamos al volante, no es algo agradable, por no hablar de que aumentan las posibilidades de vernos inmersos en un accidente. Así que ya sabes, si tienes dudas a este respecto, lo mejor es que cuando tengas que pasar por la renovación o si te ves con algún cambio en tus percepciones o te lo recomienda algún familiar o amigo, intentes cerciorarte de que conduces tal y como es debido, al final todo esto puede evitarse y ganarás en tranquilidad, sin duda.