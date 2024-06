La nueva señal de tráfico con el nombre más extraño que ha revolucionado a esta ciudad española

En nuestro país, el Reglamento General de Circulación tiene más de cuatrocientas señales de tráfico, así como marcas viajes que todo conductor debe conocer y también respetar. El principal objetivo de las mismas, es ofrecer más garantías para la seguridad vial, aunque seamos sinceros, algunas de ellas no son demasiado conocidas. Las hay que no son demasiado comunes o que no se suelen utilizar, pero también porque la DGT suele ampliar cada poco tiempo su catálogo de señales cada cierto tiempo. En este sentido, la última de importancia data del año pasado. Aunque existen algunas ciudades donde se han producido iniciativas que han ido destinadas a la mejora de la seguridad vial, como lo que vamos a ver ahora. En León, hemos podido ver cómo se ha colocado una señal nueva que se la llama “Beso y adios”, cerca del centro escolar Sagrado Corazón Carmelitas. Dicha señal, se encuentra en una intersección en dos calles de gran importancia de la ciudad, donde se busca hacer más sencillo el dejar y recoge los estudiantes, algo crear una zona en concreto para subir y bajar escolares.

Mayor seguridad para los colegios

Estamos ante una iniciativa que es bastante segura y que hay otras ciudades como Valencia que también se han animado a implementar. El horario que se ha designado para dicha actividad va desde las 08:45 a 09:00 horas por la mañana y de 14:00 a 14:15 horas por la tarde. En el icono de la señal podemos ver a un escolar que da un beso a una persona mediante la ventanilla de un coche. En la zona que está reservada a la señal es posible que aparquen hasta tres coches en fila, todo ello con el fin de así poder de esta forma prevenir que se estacione de forma irregular que suelen provocar gran número de atascos en las horas punta. Dicha área, tiene también un estacionamiento para las motos y también elementos para el mobiliario urbano. La iniciativa es parte de un mayor esfuerzo que quiere realizar la DGT para así aumentar en mayor medida la seguridad y el confort en las zonas escolares, lo que le va a proporcionar un acceso bastante más seguro y cercano a los estudiantes.

¿Cómo se fabrica una señal de tráfico?

Los seres humanos precisan de una serie de reglas para su convivencia en el orden establecido. En el campo de la circulación, este es el objetivo principal que tienen las señales de tráfico. Se busca informar con claridad, de forma concisa y sin equívocos de todo lo que puede o no hacer el usuario en la vía, así como de lo que no puede hacer, siempre cumpliendo una serie de normas.

Para que todo esto se produzca, las señales deberán cumplir una serie de requisitos fundamentales, deberán ser visibles, puesto de que de no ser así, no van a valer para nada y después tendrán que poder ser legibles a una velocidad a la que se permita circular en la misma vía. Por último, deberán ser comprensibles. Y para acabar, tienen que ser creíbles. Todas estas características son las que hacen que las señales de tráfico sean realmente efectivas.

Actualmente, el proceso para fabricar señales de tráfico podemos dividirlo en cinco etapas principales:

• Mecanizado

• Pintado

• Preparación

• Aplicación

• Anclaje

El proceso acaba con la fase en la que se produce el marcado y el anclaje, que es una etapa en la que pasan a colocarse los elementos con los cuales se anclan las señales. La señal se identifica en el reverso con el nombre que tiene el fabricante y la fecha de fabricación, así como el nombre del cliente, el marcado CE, la marca de calidad y una fecha recomendada para que se reponga.

En cuanto la señal se embala para su protección, pasa a cargarse y se lleva al sitio de destino, de tal forma que se espera la instalación definitiva en las calles y carreteras, donde van a cumplir con la labor para que la fueron fabricadas.

El precio que cuesta el cambiar la señal

Estamos hablando de unos precios que oscilan entre los 90 y los 300€ por unidad, pudiendo sustituir del orden de unas 30 a 50 diarias.

Por otra parte, limpiar una señal vandalizada, tiene un precio de entre 45 y 75 euros por cada señal.

Una señal, pasos que se dan para realizarla:

Trabajo del metal

Primeramente, se le dan las dimensiones y la forma adecuada que precisa el metal base.

Limpieza y pintado

Luego es necesario limpiar el metal que esté recortado de grasa y suciedad para darle una primera capa de pintura.

Textos y dibujos

Paralelamente, se diseñan y preparan los iconos y los textos, que va a llevar la señal.

Laminar y almacenaje

Después lo que ocurre es que se va a juntar la lámina y la base de metal, así como los dibujos, mensajes o iconos. El almacenamiento de 48 horas a temperatura fija permite que se acostumbre a la intemperie.

En la vía

Los expertos son los encargados de la instalación en aquellos puntos donde sea preciso.