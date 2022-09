My Ami Tonic: Citroën lanza su modelo más llamativo desde sólo dos euros al día

My Ami Tonic presenta su versión más energizante con elementos gráficos que expresan otra faceta del carácter del cuadriciclo que se ha convertido en el fenómeno del momento. Este modelo eléctrico, asequible, confortable y seguro, reduce el estrés y no precisa carné de conducir tipo B. ¿El precio? Desde 8.990 euros o 2 euros al día con los programas de financiación que dispone la automovilística.

Se trata de una versión repleta de energía, que potencia la gama Ami e inspira la acción a través de sus colores y su equipamiento. Dispone de elementos de personalización ya conocidos de otras versiones, como los paragolpes y las barras de techo. Sus nuevos detalles combinan el color caqui y un amarillo brillante que configuran una versión fresca y vibrante que anima a sus pasajeros a afrontar cada desplazamientos con una gran vitalidad.

En su exterior, My Ami Tonic muestra un aspecto diferente, resaltado con los nuevos embellecedores de los faros que se asemejan a unas gafas de sol. Esta versión incorpora elementos de mejora que proceden de otras versiones, como los tapacubos, el panel frontal negro bajo el parabrisas, y la robustez que remarcan sus paragolpes delantero y trasero, los pasos de rueda y las barras de techo.

El interior de My Ami Tonic está equipado de serie con accesorios funcionales como un clip para el smartphone, tres espacios de almacenamiento para el salpicadero, redes para las puertas, una red de separación central, un gancho para bolsas, alfombrillas y el sistema ‘[email protected]’ que sirve para conectar un smartphone con el Ami. Este equipamiento en conjunto facilita el día a día.

La edición más llamativa

Los colores de My Ami Tonic se han elegido cuidadosamente. La combinación de caqui y amarillo aporta energía al vehículo. El tono caqui aparece en los embellecedores del exterior y en los adhesivos de la parte inferior de las puertas, y en el interior en los huecos de almacenamiento integrados en el salpicadero y en los bordes de las redes de las puertas. Este tono de verde también se hace eco de la riqueza de la naturaleza, subrayando el compromiso ecológico del Ami. Como vehículo 100% eléctrico, el Ami se muestra respetuoso con el medio ambiente.

Considerado a menudo como un color cálido y estimulante, el amarillo aporta toques de gran viveza a los adhesivos de las puertas desarrollados específicamente para el My Ami Tonic, los tiradores utilizados para abrir y cerrar las puertas desde el habitáculo y al gancho para las bolsas en el lado del pasajero. El amarillo también despierta la curiosidad.

Citroën lo ha utilizado para llamar la atención sobre las flechas de dirección colocadas en la carrocería para guiar a los pasajeros en el uso del Ami. Por ejemplo, las flechas situadas en los cristales traseros indican cómo abrir las ventanillas, y las situadas en los pasos de rueda permiten de forma divertida comprobar que las ruedas están bien alineadas. Esta señalización técnica y táctica supone un guiño al campo de la aeronáutica.

Tuyo desde dos euros al día

En España esta versión ya está disponible desde 8.990 euros para operaciones al contado, con impuestos incluidos, o por 2 euros al día, con una cuota mensual de 60,82 euros a lo que hay que sumar una entrada de 2.996,93 euros y una última cuota de 5.203 euros.

Este modelo se comercializará en España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Grecia, Marruecos y Turquía. Con el lanzamiento de My Ami Tonic, las versiones My Ami Khaki y My Ami Vibe dejan de producirse.