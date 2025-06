Los fabricantes automovilísticos chinos conquistan el mercado español y multiplican por ocho sus ventas en el mes de mayo. MG, BYD y Omoda han demostrado un mes más que el éxito de las nuevas marcas made in China no se trata de una casualidad, si no que ya es una realidad con cerca de 10.000 operaciones comerciales en el quinto mes del año. Unos número que lejos de menguar han aumentado a pesar de los efectos derivados de los aranceles y la consecuencias de la guerra comercial.

Así lo reflejan los datos de Anfac, a los que ha tenido acceso este diario, en los que destacan las matriculaciones registradas por BYD que logra multiplicar por ocho las cifras registradas hasta mayo de 2024. Un incremento de las operaciones comerciales que se debe a la llegada de nuevos modelos y el estreno de una motorización híbrida a su gama 100% eléctrica.

En concreto, el fabricante automovilístico chino ha vendido 7.788 unidades en lo que va de año, lo que se traduce en un incremento de más del 700%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que BYD matriculó en España cerca de 1.000 unidades. Un crecimiento mayor ha registrado la firma en el quinto mes de 2025 en el que ha multiplicado las cifras de 2024 por once con casi 2.500 operaciones comerciales.

Unas cifras que el fabricante automovilístico podría incrementar en los próximos meses con la llegada de tres nuevos modelos este año para el mercado español.

MG, la marca con más ventas

Pese a este incremento de las ventas de BYD, MG sigue siendo el fabricante automovilístico chino que más coches vende en España. Tanto es así que el fabricante automovilístico chino ya es una habitual en el top 10 de marcas más vendidas en el mercado español con 21.888 operaciones comerciales en lo que va de año, un 90% más que en mayo de 2024.

En el mes de mayo, MG se ha posicionado como la novena marca más vendida en el mercado español con 5.333 matriculaciones, lo que se traduce en un incremento del 114% en comparación con las 2.489 unidades vendidas en el mismo periodo del año anterior. Un éxito que la firma debe, en parte, al MG ZS, que se sitúa como el segundo modelo más vendido en España.

Por su parte, Omoda acumula 4.737 matriculaciones en lo que va de año, lo que supone un incremento de más del 200% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la firma registró 1.514 operaciones comerciales. En mayo, el fabricante automovilístico del Grupo Chery vendió 1.373 coches, frente a los 760 del mayo anterior.

Ventas de coches en España

En el mercado total, las ventas de turismos nuevos siguen creciendo, alcanzando en mayo un total de 112.820 unidades vendidas, un 18,6% más que el mismo del año anterior. El fuerte incremento que ha tenido en mayo las ventas de turismos electrificados, que suponen una de cada cinco ventas, y el buen desarrollo del mercado en la Zona DANA impulsado por las ayudas del plan Reinicia Auto+, siguen manteniendo la evolución de las ventas en cifras positivas.