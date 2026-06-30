Kia revisa al alza sus previsiones en España hasta las 70.000 matriculaciones: un 15% más de lo esperado

Kia revisa al alza sus previsiones para el mercado español hasta las 70.000 matriculaciones en 2026. El fabricante automovilístico surcoreano prevé crecer un 15% más, en comparación con el mismo periodo del año anterior, pese al contexto de incertidumbre derivado de la inestabilidad geopolítica, el aumento de competencia por el desembarco de nuevas marcas chinas y la falta de ayudas a la compra de coches eléctricos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha confirmado Eduardo Dívar, director general de Kia España, en la presentación de la nueva imagen del Kia Niro, en la que ha confesado que ha comunicado a la red una nueva previsión de ventas para 2026 con un crecimiento de más del 15% en comparación con las matriculaciones de 2025.

Matriculaciones de Kia en España

«Este año venderemos entre las 65.000 y las 70.000 unidades gracias a la llegada de nuevos modelos como el EV2 o el EV5, así como otros modelos que llegaron al final del año pasado, que no han tenido tiempo para madurar en el mercado, y el inicio de la comercialización de los vehículos comerciales de la marca», ha señalado Dívar.

La compañía aspira a aumentar en torno al 60% sus ventas en vehículos electrificados, hasta las 13.070 unidades, en comparación con las 8.085 que se anotó en 2024, lo que supone un 20% de cuota en el mercado electrificado en España. Igualmente, espera progresar en sus ventas de coches híbridos hasta las 20.800 unidades, que supondrían aumentar sus datos por encima del 10%.

El fabricante no descarta que en el cierre de 2026 las cifras sean aún mayores debido al buen comportamiento de la gama electrificada, a pesar de la falta de ayudas a la compra de este tipo de motorizaciones por parte del Ejecutivo.

Kia Niro

Kia ha presentado la nueva imagen del Niro, uno de los modelos híbridos más exitosos de la marca, ya que se trata del tercer modelo con más ventas en 2026 y uno de los vendidos en los últimos años con 76.000 matriculaciones en España desde su lanzamiento en 2016. La actualización llega con una imagen exterior revisada, un habitáculo más digitalizado y un equipamiento de serie más completo, reforzando el posicionamiento del Niro dentro del segmento C-SUV, el segmento más popular en el mercado español.

Debajo del capó, el nuevo Kia Niro no cambia con una mecánica híbrida autorrecargable formada por un motor de gasolina 1.6 GDI y un propulsor eléctrico que le permiten una potencia de 138 CV, una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos.

Las principales novedades estéticas se concentran en la parte delantera, donde el Niro adopta una nueva firma luminosa vertical; igualmente, en la zaga destacan las nuevas firmas lumínicas que ofrecen una estética más deportiva a un modelo con un mayor enfoque familiar o urbano. Según el nivel de acabado, puede equipar llantas de aleación de 16 o 18 pulgadas.

El Kia Niro mantiene unas dimensiones de 4,43 metros de longitud, 1,82 metros de anchura y 1,54 metros de altura, junto a una distancia entre ejes de 2,72 metros. Igualmente, presenta una capacidad de maletero de 430 litros, una cifra competitiva dentro de su segmento, que da mucho juego para cualquier tarea cotidiana o para hacer viajes.

El habitáculo recibe una importante actualización tecnológica gracias a la incorporación de dos pantallas de 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia. Además, al contrario que otros competidores, no equipa el baúl inferior debajo de la ruleta de cambios, sino que deja un pequeño espacio para la carga inalámbrica y botes físicos para la gestión de la climatización de asientos y del vehículo.

Kia también ha reforzado la dotación de seguridad del Niro con la incorporación de nuevos asistentes desde el acabado de acceso. Entre ellos destacan el sistema de frenada automática de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas, el asistente de mantenimiento y centrado de carril, el control de crucero adaptativo, entre otros.