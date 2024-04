La función más útil de los coches que está a punto de desaparecer: no vas a poder vivir sin ella

El sector tecnológico en el campo del automóvil sigue siendo una ayuda permanente para las marcas, puesto que ha posibilitado que se desarrollen sistemas de seguridad con un mayor número de garantías o funcionalidades en los coches que van a servir de ayuda al confort de los conductores que circulan por nuestro país.

Conoce uno de los sistemas que ha comenzado a desaparecer

Uno de los elementos que han instalado las marcas en los vehículos nuevos en estos últimos años, son los asistentes de aparcamiento, que son una especie de piloto automático con el que se puede estacionar el vehículo sin que el conductor deba accionar el volante o los pedales.

¿Cuál es la razón de esta eliminación?

El sistema de asistencia automática de aparcamiento se ha dejado de instalar en los vehículos nuevos porque los conductores no los suelen usar ya que, la función es bastante lenta y no llega a tener la velocidad de un usuario cuando hay que aparcar el coche.

No olvidemos que este dispositivo sí que funciona bien, puesto que con él se pueden automatizar las maniobras de aparcamiento por los sensores, de tal forma que se puede decir que «el vehículo se aparca solo». Por este motivo, otros sistemas de ayuda al estacionamiento como los sensores tienen más éxito.

¿Cuál es la marca que empezó a eliminar dicha función?

La marca norteamericana Ford es uno de los fabricantes que dejará de instalar este sistema en algunos de los modelos de su gama. A todo ello han llegado una vez realizada una encuesta de satisfacción entre la clientela, puesto que muchos han reconocido que no usaban el Activa Park Assist, que es como denomina Ford a dicha función, entre sus vehículos.

Por este motivo, la firma del óvalo ha optado por su eliminación y ahorrarse los 50 euros que supone su instalación en cada uno de los automóviles.

La tecnología en el mundo del automóvil sigue su imparable avance

A pesar de lo que decimos en la noticia, esto no es más que la constatación de que, aunque las tecnologías son realmente importantes y tienen muchos beneficios, las marcas suelen evaluar bien cómo marchan y la utilización que se les da.

El coche es de esos sitios en los que un mayor porcentaje de nuestro tiempo pasamos y como es lógico, le afectan y de qué manera la tecnología. No hay que olvidar que los fabricantes en estos tiempos cada poco tiempo llenan los vehículos de toda clase de ayudas y soluciones digitales que hacen que la conducción sea bastante más segura y tecnológica.

Por todo ello, queremos hacer un repaso breve de las que son las tecnologías más necesarias y que pueden ser interesantes para que ahora que se acerca el verano puedas viajar con más tranquilidad y pasar una mayor cantidad de tiempo en el vehículo.

Algunas de estas tecnologías son parte de las ADAs (Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción) que la U.E. desea que equipen de serie todos lso coches ni de la conducción totalmente autónoma que ha propuesto Tesla, pero que hasta que todo esto llegue, merece la pena hacer un repaso.

Aunque nos pueda parecer algo extraño, si se sufre fatiga o cansancio, lo mejor es valorar la utilización de ayudas a la conducción con moderación, puesto que está demostrado que en situaciones normales son perfectas, pero cuando al ser humano le afecta el cansancio o la somnolencia, es posible que terminen siendo contraproducentes, puesto que pueden producir un efecto de relajación sobre el conductor.

No olvidemos que son ayudas, pero que no son la solución a problemas como el sueño o las situaciones importantes de cansancio. Aquí lo mejor es descansar, no debes olvidarlo.

¿Cuál será el futuro?

Lo cierto es que no tenemos una bola mágica con la que saber qué nos deparará el futuro, pero sí que es cierto que debemos tener en cuenta que los coches autónomos antes o después van a terminar imponiéndose.

Por este motivo, creemos que todos los avances que se incorporen van a ir encaminados a la compatibilidad con los sistemas autónomos.

Esto puede que de primeras nos haga pensar que entonces no es algo que sea compatible con dejar de utilizar los asistentes de aparcamiento, pero lo cierto es que es bastante factible que se utilicen unos asistentes aún más rápidos que hagan que sean bastante más eficaces a la hora de ser usados.

Veremos que es lo que terminará ocurriendo, pero lo que está claro es que la tecnología nos va a seguir dando sorpresas y nos hará la vida más fácil, puesto que de lo contrario, las marcas no van a tener problemas para desterrarlas y optar por otras opciones que tengan el favor del público.

Mientras tanto, los avances se van a ir sucediendo de una manera u otra.