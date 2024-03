El fin de la etiqueta B está cerca: este es el día en el que no podrás circular con tu coche

Las ZBE llevan ya unos años con restricciones al tráfico a algunos vehículos, de tal forma que han pasado a convertirse en el centro de algunas de las ciudades, en unos sitios en los que el tráfico cuenta con una mayor fluidez y donde la contaminación es más reducida.

El caso es que hay bastantes personas que no conocen totalmente qué restricciones son las que hay y de qué manera les puede afectar dependiendo del vehículo que puedan tener.

En esta ocasión te vamos a contar en qué medida afectará la normativa a los vehículos que cuenten con la pegatina «B».

Conociendo más sobre la situación actual

Con las normas que hasta hace unos pocos meses estaban vigentes, los vehículos que no tenían distintivo medioambiental contaban con la prohibición, al menos en Madrid capital, de circular en la almendra central y en la M-30, pero el veto se va a extender en todo el Municipio madrileño desde enero pasado, por lo que en el caso de que tu coche no tenga la etiqueta no vas a poder entrar al centro, salvo que te igual que recibir una multa.

Eso sí, hay lugar también para algunas excepciones, puesto que los que se encontrasen empadronados en la capital desde antes de diciembre de 2021 van a poder seguir circulando sin problemas, lo mismo que las motos y furgonetas que carezcan de pegatina, al menos hasta el año 2025.

Por todo ello, los vehículos históricos están exentos de la nueva normativa.

¿Y los vehículos con etiqueta B?

La pegatina B es la que portan los vehículos que tienen motor de gasolina y que se matricularon entre 2001 y 2005, además de los que son diésel entre 2006 y 2015. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta para que no haya equívocos.

Los coches que tenga este distintivo medioambiental podrán circular y aparcar en las ZBE sin problema alguno, aunque en las zonas donde haya parquímetro van a pagar una tasa algo superior a la de otros, como sucede con los que tiene la C.

En el caso de las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección, esta clase de vehículos se van a tener que estacionar en un parking público en el caso de que no quieran ser objeto de multa.

Multas de las ZBE

Pese a que no es multa muy grande, es posible ponérsela todas las veces que sea preciso, puesto que desde el 15 de enero los vehículos sin etiqueta que vaya a circular por dicha zona recibirán una multa de 200 euros.

En el caso de los que tengan pegatina B, todavía no existe peligro de multa, pero vas a tener que contar con precaución, puesto que está previsto que cuentes con las mismas limitaciones que los vehículos sin etiquetas desde el 1 de enero de 2025.

Limite 2026 para la etiqueta B

Seguro que te preguntas la razón por la que es en 2026 y o más tarde. Una pregunta bastante lógica, en especial si pensamos que muchos vehículos con etiqueta B son diésel que se han matriculado en 2024 y que tienen bastante vida por delante.

El caso es que la situación se atiene a lo que recoge el Real Decreto 1052/2022 del 27 de diciembre, en concreto en el artículo 10, epígrafe 4 que indica lo siguiente:

«El proyecto de ZBE deberá revisarse, al menos, a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto»

Todo esto significa que a los tres años de que se ponga a funcionar la ZBE se tendrá que revisar y, dependiendo de lo que sea necesario, podrá ser modificada.

Por todo ello, nos podemos encontrar con cambios importantes el 1 de enero de 2026, que será cuando los municipios de más de 50.000 habitantes van a establecer normas que rompan la libre circulación de los coches que tengan etiqueta B.

Todas estas situaciones van a ser más dramáticas en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. En el caso de la primera, los vehículos sin etiqueta no empadronados no van a poder circular. De esta manera, es de esperar que los vehículos de etiqueta B van a sufrir penalizaciones importantes y trabas.

Después de todo lo comentado, seguro que ahora tienes un poco más claro en qué debes fijarte si tienes un vehículo que tenga la etiqueta medioambiental B.

Lo que está claro es que ahora cada vez es más importante no olvidarse del vehículo que tenemos y de la etiqueta, puesto que de lo contrario podemos entrar en una zona no permitida y que nos impongan una multa en este sentido.

Por el momento la situación es la que es y no parece que las autoridades tengan intención de recular, más al ser una orden que viene también de forma directa desde Europa.