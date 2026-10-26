Los expertos en motos coinciden: todos piensan que es una Honda pero esta marca taiwanesa viene para arrasar con su modelo todoterreno con motor central y 427 cc

Las motos que combinan carretera y campo continúan ganando protagonismo en el mercado. Los fabricantes buscan fórmulas capaces de ofrecer la comodidad de un scooter, una posición de conducción aventurera y componentes para abandonar el asfalto sin llegar al coste de los modelos de mayor cilindrada.

La marca taiwanesa KYMCO prepara una propuesta que quiere hacerse un hueco frente a rivales como la Zontes 368G y la Honda X-ADV. Esta marca apuesta por un concepto que se parece especialmente al de la moto japonesa, aunque con la diferencia de que su motor será un monocilíndrico de 427 cc.

El modelo definitivo se llamará KYMCO CV-X45 y llegará después de que la firma mostrara un primer adelanto con el prototipo CV-R5 en el salón EICMA de 2024. Ahora, la nueva motocicleta ya tiene nombre y una fecha prevista para su presentación oficial.

Una crossover con motor central y transmisión por cadena

La KYMCO CV-X45 se presentará en el salón EICMA de Milán, que se celebrará entre el 3 y el 8 de noviembre de 2026. Su desarrollo comenzó en 2023 y ha contado con una participación destacada del equipo de KYMCO España y de otros mercados europeos, bajo la dirección del Centro Europeo de Diseño de Bolonia.

Uno de sus elementos más llamativos es su arquitectura técnica. A diferencia de muchos scooter crossover, incorpora un motor central y transmisión final por cadena, una configuración que la acerca a la filosofía de la Honda X-ADV. Su diseño robusto y anguloso también refuerza esa imagen de moto preparada para combinar desplazamientos urbanos, carretera y pistas.

La mecánica elegida es un monocilíndrico de 427 centímetros cúbicos, pensado para ofrecer una respuesta aprovechable a bajo y medio régimen. A ello se suman una horquilla invertida de largo recorrido y un amortiguador trasero central con bieletas. También contará con una posición de conducción de tipo trail, un depósito de gran capacidad y espacio de almacenamiento bajo el asiento.

El precio puede marcar la diferencia frente a Honda

La gran baza de la CV-X45 podría estar en su coste. La Honda X-ADV tiene un precio de referencia de unos 13.500 euros y equipa un motor bicilíndrico de 745 cc, con 59 CV y transmisión de doble embrague DCT. La KYMCO será menos potente sobre el papel, pero su planteamiento podría resultar atractivo para quienes no necesitan una mecánica tan grande.

Como referencia, la Zontes 368G ronda los 5000 euros, mientras que la Voge SR450X y la Honda ADV350 también compiten en el espacio de las motos crossover de enfoque aventurero. Si KYMCO consigue situar su nueva propuesta cerca de ese rango de precios, podría convertirse en una alternativa interesante frente a modelos más caros.