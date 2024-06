Éste es el coche más robado en España: es la marca preferida por los ladrones

En el Ministerio del Interior han realizado un «Balance de Criminalidad» y que vale para poder conocer muchos datos sobre el robo de vehículos en nuestro país. Lo que informa es no solo la cantidad de vehículos que se roban al día, también cuál es el que más gusta a los amigos de lo ajeno.

Con respecto a la información del documento, en nuestro país, en 2022 se robaron 85 coches diarios.

¿Cuáles son las marcas de coches más robadas?

Si hablamos del balance existente en cuanto a criminalidad, se pueden ver otra serie de datos como las marcas que más se sustraen. Vamos con el ranking:

La alemana Mercedes 14,7% de robos.

La alemana BMW: 14,4%.

La nipona Toyota:14,6%.

La alemana Audi: 10,4%.

La norteamericana Ford: 7,8%.

La alemana Volkswagen: 6,8%.

El Seat Ibiza el más robado en España

Los modelos que son objeto del deseo son el Seat Ibiza, Seat León y el Volkswagen Golf. Existen paralelismos entre estos y que sean los coches más vendidos, porque la redistribución de las piezas en el mercado ilegal de ocasión es bastante más sencillo por ser populares.

La lista es completa por cuatro modelos de alta gama: BMW X5, los SUV de Mercedes GLC y GLE y el Land Cruiser de Toyota, que son coches que con alta demanda fuera de nuestras fronteras.

¿Qué provincias prefieren los ladrones?

Con los datos que han proporcionado la Guardia Civil, Policía Nacional, los cuerpos de las autonómicas y las locales, los robos de automóviles son más habituales en algunas áreas de nuestro país.

Vamos con las zonas favoritas:

Madrid (24%)

Cataluña (23,9%)

Andalucía (18%)

El motivo principal es que el parque automovilístico es más grande que en otras zonas de nuestra geografía.

Eso sí, un informe que hizo el comparador de seguros sobre los robos de coches en España ha apuntado a que las tres provincias son Ceuta, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona.

En cuarto lugar, aparece Madrid, y le siguen Málaga, Cádiz, Islas Baleares, Girona, Tarragona y Valencia. Las que menos robos tienen son Lugo, Teruel y Cáceres.

¿Cuáles son los autos más difíciles de robar?

Lo primero que podemos decir es que todos son susceptibles de ser robados, pero algunos son más complicados que otros En WhatCar de Reino Unido quisieron armar una prueba de robo a varios autos Premium, para conocer en cuánto tiempo podría un ladrón entrar en el coche en cuestión. El modo era inhibiendo la señal de apertura y arranque sin llave del coche.

¿Qué es la inhibición de señal?

Es un dispositivo que lo que hace es funcionar con varias radiofrecuencias y lo que hace es inhibir la señal que sale de la propia llave, de tal forma que impide la comunicación con el coche y lo deja abierto.

Existen otras formas de robo, como los que se encargan de clonar el código que se envía mediante esta frecuencia desde la llave al coche, y luego, con una llave inteligente, de tal forma que acceden a la unidad o hasta encienden el motor.

Vamos a ver cómo quedó el ranking:

DS 3 Crossback: robado en 10 segundos.

Audi TT RS: robado en 10″, con llave inteligente.

Land Rover Discovery SD6: abierto en 20” pero no arranca.

Land Rover Discovery: robado en 30″.

Mercedes-Benz Clase A: Robado en 50”, con llave inteligente.

BMW X3 xDrive 20i: Robado en 60 segundos, con llave inteligente.

Ford Fiesta: Robado en 60”, con llave inteligente.

De cara a prevenir dicha situación, lo mejor es que cuando salgas del coche te asegures de que el mismo quede cerrado, de lo contrario quedará abierto y van a entrar directo al coche sin romper nada.

Por todo ello, suelen ser presa sencilla para las personas que se bajan rápido del coche, o hablan por el móvil, etc. Hay que estar siempre prestando atención a todo, y no solo cuando se conduce.

Cuando se baja del coche, acciona la llave para que el coche cierre de forma automática, mientras que el que está mirando, actúa su aparato, inhibirá la señal que envíe y el coche quedará abierto. Un aparato de gran sofisticación.

De los robos no se libra ninguna marca …

Aunque hemos hecho un repaso de los que más se roban, lo cierto es que no se libran ni marcas más modestas como Dacia. Muchos de los modelos de esta marca, como también otras firmas premium como Mercedes, acaban en Marruecos, puesto que allí son dos marcas bastante habituales como taxi, la marca rumana y la alemana en el mercado de segunda mano (que también se granjeó fama por su buen resultado como taxi).

Por todo ello, no te confíes, puesto que los ladrones a veces van buscando un modelo en particular, como un Seat Ibiza, o Renault Megane, etc, con independencia de la marca que sea. Mucha suerte y que no te toque.